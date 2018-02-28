Cách làm kẹo dẻo cho bé bằng nguyên liệu tự nhiên đơn giản tại nhà

Chăm sóc con 28/02/2018 15:30

Bé sẽ rất thích khi được cùng mẹ làm món kẹo dẻo nhiều màu sắc với cách làm đơn giản từ những nguyên liệu tự nhiên dưới đây.

Đa số các bé trong độ tuổi mầm non cực kỳ yêu thích vị thơm ngọt những viên kẹo dẻo đủ sắc màu. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện không ít các loại bánh kẹo không rõ chất lượng và nguồn gốc xuất xứ khiến nhiều phụ huynh lo ngại.

Để bảo vệ sức khỏe và giúp con thỏa đam mê ăn bánh kẹo, mẹ hãy rủ con vào bếp cùng làm món kẹo dẻo từ những nguyên liệu tự nhiên này.

Cách làm kẹo dẻo cho bé

Kẹo dẻo vị cam

Cách làm kẹo dẻo cho bé bằng nguyên liệu tự nhiên đơn giản tại nhà - Ảnh 1
Kẹo dẻo vị cam có màu sắc bắt mắt khiến trẻ rất thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bột gelatin: 20g

- Nước cam: 60ml

- Mật ong: 30g

- Đường: 150g

- Khuôn nhựa

Thực hiện:

Bước 1: Mẹ vắt nước cam, thêm mật ong, bột gelatin vào nồi, khuấy đều và đun lửa nhỏ. Lưu ý, vừa đun vừa khuấy đều tay cho hỗn hợp quyện vào nhau.

Bước 2: Khi hỗn hợp bắt đầu sôi, mẹ tắt bếp rồi đổ từ từ vào khuôn. Để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng.

Bước 3: Mẹ lấy kẹo ra, lăn qua với đường là có thể cho bé dùng ngay.

Kẹo dẻo vị táo

Cách làm kẹo dẻo cho bé bằng nguyên liệu tự nhiên đơn giản tại nhà - Ảnh 2
Để con làm quen với nhiều mùi vị, mẹ có thể làm cho bé kẹo dẻo táo - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bột gelatin: ½ muỗng

- Táo: 600g

- Nước cốt chanh: 1 quả

- Đường trắng: 100g

- Nước: 100ml

Thực hiện:

Bước 1: Mẹ sửa sạch táo, gọt vỏ, cắt lát mỏng rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc lấy nước. Tiếp theo, cho thêm đường và nước cốt ½ quả chanh.

Bước 2: Cho hỗn hợp nước táo vào nồi để lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều tay đến khi hỗn hợp sền sệt thì cho bột gelatin vào nấu sôi.

Bước 3: Tiếp tục đun hỗn hợp trong vòng 20 – 30 phút thì tắt bếp.

Bước 4: Đổ hỗn hợp vào khuôn kẹo, để nguội hoặc cho vào tủ lạnh trong vòng 30 phút là có thể cho bé thưởng thức.

Kẹo dẻo vị chanh dây

Nguyên liệu:

- Bột gelatin: 25g

- Nước cốt chanh dây: 15ml

- Nước: 65ml

Cách làm kẹo dẻo cho bé bằng nguyên liệu tự nhiên đơn giản tại nhà - Ảnh 3
 Mẹ đừng quên mua chanh dây về làm kẹo dẻo sắc màu cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện:

Bước 1: Chanh dây đem bỏ hạt, lọc lấy nước.

Bước 2: Cho đường, bột gelatin vào nước khuấy đều tay, bắc lên bếp mở nhỏ lửa.

Bước 3: Khi hỗn hợp bắt đầu sôi, mẹ đổ từ từ nước chanh dây vào, vừa đổ vừa khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan vào nhau trong vòng 7 – 10 phút thì tắt bếp.

Bước 4: Đổ hỗn hợp vào khuôn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 giờ đồng hồ rồi lấy ra cho bé dùng.

Những lưu ý khi mẹ làm kẹo dẻo tại nhà cho bé

- Mẹ có thể mua khuôn làm kẹo dẻo tại các cửa hàng với nhiều hình thù khác nhau.

- Để kẹo không dính khuôn, trước khi đổ hỗn hợp vào mẹ nên tráng bằng một lớp dầu ăn hoặc dầu ô liu.

- Mẹ có thể sử dụng nhiều loại trái cây, rau củ khác nhau để kẹo có thêm màu sắc như: dưa hấu, xoài, cà rốt.

Cách làm kẹo dẻo cho bé bằng nguyên liệu tự nhiên đơn giản tại nhà - Ảnh 4
Mẹ có thể làm kẹo dẻo với nhiều hình thù và màu sắc khác nhau cho bé - Ảnh minh họa: Internet

- Kẹo dẻo vị trái cây tự nhiên có thể bảo quản trong tủ lạnh tối đa 1 tháng. 

Chúc các mẹ thành công với cách làm kẹo dẻo tại nhà đơn giản nhất cho bé!

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