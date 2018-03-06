Cách làm sinh tố trái cây cho bé trong ngày hè nóng bức

Để bé có thể ăn các loại hoa quả một cách thích thú, bên cạnh việc cho con ăn trực tiếp hoặc ép lấy nước, mẹ có thể làm các món sinh tố trái cây trong những ngày nóng bức với cách làm cực kỳ đơn giản và không tốn nhiều thời gian.

Ngày nay, các ông bố bà mẹ hiện đại thường hướng đến phương pháp cung cấp chất dinh dưỡng cho con bằng các nguyên liệu có sẵn từ thiên nhiên như: Ngũ cốc, rau củ quả, các loại hạt giàu dinh dưỡng.

- Sữa tươi không đường: 1 túi

- Đá bào

Thực hiện:

Dưa hấu mẹ đem gọt bỏ vỏ, hạt, cắt miếng nhỏ. (Mẹ có thể mua dưa hấu không hạt để tiết kiệm thời gian). Tiếp đến, mẹ cho lần lượt dưa hấu, sữa đặc, sữa tươi, đá bào và một ít nước lọc vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Khi thấy hỗn hợp đặc sánh thì đổ ra ly cho bé thưởng thức.

Sinh tố chuối và dâu tây

Sự hòa quyện của chuối và dâu tây sẽ làm nên món sinh tố hấp dẫn cho bé mỗi buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hai loại trái cây giàu dinh dưỡng, cung cấp cho trẻ lượng lớn magie, kali, vitamin A, C, E giúp bé phát triển trí thông minh, tăng sức đề kháng.

Chuẩn bị:

- Chuối: 1 trái vừa

- Dâu tây: 2g

- Đá bào

Thực hiện:

Mẹ lần lượt cắt nhỏ chuối, dâu tây rồi cho vào máy xay sinh tố, thêm nước và đá bào rồi xay nhuyễn. Để món sinh tố chuối dâu tây thêm hấp dẫn, mẹ có thể cho thêm vài lát đào, 1 chén sữa tươi, 1 chén nước cam vắt.

Sinh tố bơ sữa

Vào mùa bơ, nhiều bà mẹ thường chế biến món sinh tố bơ sữa cho các bé thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn ăn dặm, nhiều bà mẹ chế biến món sinh tố bơ sữa để bé quen dần với mùi vị của nhiều loại trái cây. Đồng thời, các chất béo không bão hòa trong quả bơ sẽ tạo điều kiện cho cơ thể bé hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng.

Chuẩn bị:

- Bơ vừa chín đến: 1 quả

- Sữa mẹ hoặc sữa tươi không đường: 200ml

- Sữa đặc: 100ml

- Nước cốt dừa: 50ml

- Đá bào

Thực hiện:

Bơ mẹ lột vỏ, bỏ hột, cắt nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố. Tiếp đến, cho sữa tươi, sữa đặc, nước cốt dừa, đá bào vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra cốc cho bé dùng.

Sinh tố mâm xôi nước cốt chanh

Mâm xôi có nguồn gốc từ các nước phương Tây và dần phổ biến ở nước ta - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

- Mâm xôi đông lạnh: 5 – 10 quả

- Sữa chua: 1 hộp

- Nước cốt canh: 1 muỗng cà phê

- Đá bào

Thực hiện:

Mẹ cho lần lượt quả mâm xôi, sữa chua, nước cốt chanh, đá bào vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Sau đó rót ra cốc cho bé dùng. Sinh tố mâm xôi nước cốt chanh với hương vị lạ, màu sắc hấp dẫn sẽ kích thích vị giác của bé.

Chúc các mẹ thành công với cách làm sinh tố cho bé trong những ngày hè!