Cách làm sữa hạt sen bổ dưỡng tươi ngon cho bé

Chăm sóc con 05/03/2018 15:27

Vị thơm ngọt, bổ dưỡng, tươi ngon của sữa hạt sen vừa giúp bé giải nhiệt mùa hè, vừa cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho các bé từ độ tuổi ăn dặm trở đi.

Hiện nay, đa số các bà mẹ đều dành thời gian học cách nấu các loại sữa hạt có nguồn gốc tự nhiên nhằm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé. Sữa hạt thông thường có hai loại: Sữa làm từ ngũ cốc (yến mạch, ngô…) và sữa từ các loại hạt (hạnh nhân, óc chó, mắc ca, hạt sen…). Thông thường, các loại sữa hạt dùng để giải khát, làm bánh, làm kem và là thức uống bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 7 tháng tuổi trở lên. 

Thời tiết nắng nóng, mẹ có thể nấu cho bé những chai sữa hạt sen bổ dưỡng tươi ngon giải nhiệt đồng thời cung cấp đầy đủ protein, magie, kali, phốt pho và nhiều vitamin, khoáng chất khác cho bé.

Cách làm sữa hạt sen bổ dưỡng tươi ngon cho bé

Sữa hạt sen tươi

Cách làm sữa hạt sen bổ dưỡng tươi ngon cho bé - Ảnh 1
Sữa hạt sen tươi có vị thơm, tính mát rất thích hợp cho bé trong những ngày hè nóng bức - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Hạt sen tươi: 200g

- Sữa tươi tiệt trùng: 200ml

- Đường: 30g

- Nước: 2 lít

- Muối ăn: 1/3 muỗng cà phê

- Nồi, túi lọc, máy xay sinh tố…

Thực hiện:

Bước 1: Hạt sen tươi bóc vỏ, rửa sạch, loại bỏ tim sen, ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi cho vào nồi thêm 700ml nước, 1/3 muỗng cà phê muối ăn. Nấu hạt sen cho chín mềm rồi để nguội.

Bước 2: Cho hạt sen vào máy xay sinh tố, thêm nước hoặc sữa đặc, sữa tươi rồi xay nhuyễn. Tiếp đến, đem lọc bằng rây hoặc túi lọc, loại bỏ bã.

Bước 4: Cho sữa hạt sen vào nồi đun sôi rồi để nhỏ lửa, đun thêm 15 phút nữa thì thêm đường phèn vào tùy theo khẩu vị ưa ngọt của bé. Sau khi đường tan, mẹ cho sữa tươi vào khuấy đều tay. Đến khi thấy sữa sủi bọt lăn tăn thì tắt bếp.

Bước 5: Để sữa nguội, mẹ rót ra cốc cho bé dùng hàng ngày. Phần còn thừa cho cho vào tủ lạnh bảo quản và dùng trong vòng 2 ngày để sữa giữ nguyên dưỡng chất.

Sữa hạt sen khoai lang mật

Cách làm sữa hạt sen bổ dưỡng tươi ngon cho bé - Ảnh 2
Sữa hạt sen khoai lang mật có vị thơm bùi của hạt sen, vị ngọt thanh của khoai lang mật - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Hạt sen: 100g

- Khoai lang mật: 200g

- Nước: 1 lít

Thực hiện:

Bước 1: Hạt sen tươi bóc vỏ, bỏ tim ngâm khoảng 1 giờ trước khi nấu.

Bước 2: Khoai lang mật rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh nhỏ.

Bước 3: Cho hạt sen và 1 lít nước vào nồi nấu chín trong vòng 15 phút thì cho khoai lang vào nấu cùng. Mẹ kiểm tra thấy khoai lang và hạt sen chín mềm thì tắp bếp, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 4: Lọc sữa qua túi vải mềm, loại bỏ bã. Để nguội mẹ rót vào chai thủy tinh bảo quản lạnh cho bé dùng dần trong vòng 2 ngày.

Chúc các mẹ thành công với cách làm sữa hạt sen tươi bổ dưỡng tươi ngon cho bé!

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