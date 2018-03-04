Chuyên gia dinh dưỡng mách mẹ mẹo hay tập cho bé thích ăn rau củ

Chăm sóc con 04/03/2018 11:19

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết rau củ cung cấp một lượng vitamin thiết yếu và chất xơ cần thiết cho trẻ nhỏ. Do đó, cha mẹ cần áp dụng những mẹo hay để tập cho bé thích ăn đa dạng các loại rau củ.

Nguyên nhân khiến bé lười ăn rau củ

Theo ý kiến của Tiến sĩ Maya B. – Đại học Stanford (Hoa Kỳ), trẻ kén ăn các loại rau củ từ nhỏ thậm chí kéo dài đến lớn có nhiều nguyên nhân tiêu biểu như:

Chuyên gia dinh dưỡng mách mẹ mẹo hay tập cho bé thích ăn rau củ - Ảnh 1
Lười ăn rau củ là vấn đề thường gặp ở trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

- Cha mẹ không thích ăn rau củ nên cũng hạn chế việc giới thiệu rau củ quả cho bé ăn.

- Cha mẹ ít có thời gian mua rau củ tươi mỗi ngày hoặc thậm chí không biết mua loại gì, phối hợp như thế nào trong các bữa ăn.

- Cha mẹ bỏ cuộc quá sớm khi bé không thích loại rau củ đó.

Mẹo tập cho bé thích ăn rau củ

Trên thực tế, một số loại rau củ có vị khá khó ăn đối với trẻ em nên các bé sẽ không ưu tiên dùng trong khẩu phần ăn. Tuy vậy, bé có thể làm quen với hương vị của rau củ khi hội tụ hai yếu tố: Bé cảm thấy vui thích khi được giới thiệu món rau củ này và quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần của cha mẹ đến khi bé có thể làm quen được.

Để bé dần thích ăn rau củ, cha mẹ nên tạo sự thích thú cho bé bằng mẹo rủ rê trẻ thực hiện dự án trồng cây nhỏ tại nhà.

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 Cùng bé thực hiện dự án trồng cây là mẹo hay giúp bé thích ăn rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

- Thùng xốp: 1 – 3 thùng

- Chậu cây bằng nhựa: 3 chậu

- Dụng cụ trồng cây (xẻng lấy đất, bình tưới cây…)

Thực hiện:

- Mẹ chuẩn bị 2 – 3 loại rau sẽ trồng. Tiếp đến, cùng bé ươm rễ và trồng vào thùng xốp. Để dự án thành công và để bé có thể nhận ra sự lớn lên nhanh chóng của rau củ, mẹ nên bắt đầu với một số loại rau dễ trồng như: hành, xà lách, rau thơm.

- Mẹ nên cho bé giữ nhiệm vụ cụ thể trong dự án như: Tưới nước cho cây mỗi sáng.

Chuyên gia dinh dưỡng mách mẹ mẹo hay tập cho bé thích ăn rau củ - Ảnh 3
Bé sẽ rất thích thú khi được cùng mẹ chăm sóc cây, từ đó trẻ sẽ có niềm say mê với rau củ - Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ cũng đừng quên dạy bé cách tìm nhặt những lá sâu, úng và nói cho con biết những lá này không đủ dinh dưỡng. Những chiếc lá xanh không bị sâu hại sẽ cung cấp cho con nhiều chất dinh dưỡng hơn.

- Khi thu hoạch mẹ hãy cho bé cùng nhặt rau, hái rau.

Chuyên gia dinh dưỡng mách mẹ mẹo hay tập cho bé thích ăn rau củ - Ảnh 4
Nhiều trường học đã dạy cách trồng cây để bé dần làm quen với thế giới rau củ - Ảnh minh họa: Internet

- Khi thăm vườn rau, mẹ có thể kể cho bé rằng sự lớn lên của rau cần nhiều yếu tố (đất, nước, ánh sáng) tương tự như bé cần thức ăn mỗi ngày. Khi con thưởng thức các món rau, cơ thể con sẽ hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng.

Quá trình cùng con thực hiện dự án trồng cây không chỉ khơi gợi sự thích thú trong việc ăn rau củ của bé mà còn giúp con có thêm những kiến thức sinh học về các loài thực vật xung quanh.

Làm gì khi cha mẹ ít thời gian hoặc không biết cho bé ăn rau củ nào?

Đối với những ông bố bà mẹ bận rộn hoặc không biết nên cho bé ăn rau củ gì, phối hợp các loại ra sao có thể tham khảo một vài gợi ý dưới đây:

- Mẹ không có thời gian mua rau trong ngày có thể đi chợ 1 lần/tuần theo danh mục những loại rau giàu dưỡng chất như: Rau lá xanh (tần ô, cải ngọt, xà lách dài), súp lơ xanh, măng tây, cà rốt, bí xanh, hành, tỏi, khoai tây, nấm và chuối.

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Những ông bố bà mẹ bận rộn có thể mua rau 1 tuần/lần và bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu cảm thấy khó khăn trong việc phối hợp các loại rau củ, mẹ nên áp dụng công thức: Rau cho lá + Củ/ Rau cho thân/Quả.

- Mẹ lưu ý luôn đảm bảo bữa ăn của bé luôn có đủ 2 loại rau củ trong ngày. Tốt nhất mẹ nên chọn hai loại rau củ có màu sắc khác nhau để cơ thể bé nhận được đa dạng các vitamin.

Một số lưu ý khi cho bé ăn rau củ

- Bé từ 10 tháng tuổi trở đi có thể bắt đầu làm quen với hành tỏi.

- Lượng ăn hành tỏi cho bé thời điểm này khoảng 1 muỗng cà phê hành, tỏi băm nhuyễn trong ngày. Khi bé lớn hơn, mẹ có thể tăng dần số lượng cho bé.

- Trẻ em dưới 4 tuổi chưa thích hợp ăn rau sống vì bé có nguy cơ bị hóc.

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Trẻ từ 4 tuổi trở lên mới có thể ăn rau sống - Ảnh minh họa: Internet

- Để tập cho bé ăn rau sống, mẹ có thể bắt đầu với rau xà lách, dưa leo và cà chua bi cắt đôi. Sau đó mẹ có thể tập cho bé quen dần với khẩu vị một số loại rau khác.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh

(Khoa dinh dưỡng - Bệnh viện Hoàng gia Worcester - Vương quốc Anh)

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