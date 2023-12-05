Nhổ tóc bạc và những nguy hiểm tiềm ẩn mà ai cũng nên biết đặc biệt đối với phụ nữ

Hamdan Absdullah Hamed, bác sĩ da liễu, cho biết: “Màu xám không lan ra khi bạn nhổ tóc. Tuy nhiên, mỗi khi bạn nhổ tóc, bạn cũng đồng thời loại bỏ nang tóc, vì vậy tôi khuyên bạn nên để tóc trắng tự nhiên như nó đang có”.

Chúng ta hãy thách thức một giả định cần được bác bỏ: ý tưởng rằng việc nhổ đi mái tóc màu xám (hoặc trắng) của chính mình sẽ khiến nhiều sợi tóc mọc lên thay thế.

Mặc dù nhổ các sợi tóc bạc sẽ không thúc đẩy sự phát triển của tóc bạc nhưng bạn thực sự nên cố gắng tránh xa việc thực hiện này vì nó có thể làm hỏng các nang tóc của bạn.

Các chuyên gia đồng ý rằng sự xuất hiện của các sợi màu trắng hoặc xám phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, tuổi tác và chế độ ăn uống.

Bác sĩ phẫu thuật tóc Patrick Davis giải thích: “Khi chúng ta già đi, nội tiết tố thay đổi khiến tóc bạc xuất hiện ở một độ tuổi nhất định”.

Theo Trung tâm Hệ thống Y tế Columbine dành cho Người già Khỏe mạnh, một phần của Đại học Bang Colorado, “ở tuổi 50, một nửa nam giới và phụ nữ sẽ có ít nhất 50% tóc bạc”. Những số liệu thống kê đó rõ ràng để lại không gian cho các yếu tố khác tác động.

Cách dễ nhất để dự đoán khi nào bạn sẽ bạc tóc là nhìn vào cha mẹ và ông bà của bạn. Hamed nói: “Nếu họ có mái tóc bạc khi còn khá trẻ thì rất có thể điều đó cũng sẽ xảy ra với bạn”.

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Ngoài những yếu tố ổn định, không thể thay đổi này, những gì chúng ta ăn và cách chúng ta ăn thực sự có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của tóc bạc.

Cụ thể, các nghiên cứu xác nhận rằng sự thiếu hụt vitamin B12, D3 và canxi có thể liên quan đến tình trạng tóc bạc sớm.

Hamed giải thích: “Đặc biệt, Vitamin B12 có liên quan đến việc sản xuất tế bào máu, vì vậy nó rất cần thiết cho sự phát triển của tóc”.

Ông cũng lưu ý rằng vitamin D3 được cho là có tác dụng kích thích sự hình thành các nang tóc mới, giúp tóc khỏe mạnh và đầy đặn hơn trong khi canxi hỗ trợ tiết ra một số hormone, do đó, cũng có thể kích thích tăng trưởng.

Tuy nhiên, mặc dù việc bổ sung các yếu tố này vào lượng vitamin hàng ngày có thể ngăn ngừa sự đổi màu của tóc, nhưng điều đó không thường xuyên xảy ra.

Hamed nói: “Việc dùng thực phẩm bổ sung có thể giúp cải thiện tình trạng một chút. Nhưng nó thực sự phụ thuộc vào rất nhiều thứ”.

Trên thực tế, ông lưu ý rằng, thông thường, tóc bạc do thiếu chất dinh dưỡng trông khác với tình trạng bạc màu do tuổi tác.

Ông lưu ý: “Đôi khi, bạn sẽ nhìn vào tóc và nhận thấy phần trên và phần dưới có màu khác nhau. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chất dinh dưỡng, vì vậy việc bổ sung vitamin vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp ích”.

Tuy nhiên, điều đó chỉ ngăn chặn tóc mới trở thành màu xám – “bạn không thể đảo ngược những tổn thương đã xảy ra”, ông nói.

Tại sao tóc lại chuyển sang màu xám ngay từ đầu?

Nói một cách đơn giản, mỗi sợi tóc đều mọc ra từ một nang nằm trên da đầu. Mỗi nang còn có các tế bào sắc tố gọi là melanocytes sản xuất melanin, một chất hóa học tạo màu cho tóc và da.

Khi chúng ta già đi, những tế bào sắc tố này chết đi, do đó làm giảm việc sản xuất melanin và kết quả là giảm lượng màu sắc trên tóc, khiến tóc chuyển sang màu xám hoặc trắng.

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Hamed giải thích: “Ví dụ, những người gốc Mỹ gốc Phi thường có nhiều melanin hơn nên tóc không bị khô nhanh và dẫn đến tóc bạc sau này”.

Chắc chắn, việc bổ sung vitamin vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp ngăn ngừa tình trạng tóc bạc nhưng nếu các tế bào sắc tố của bạn chết đi thì lượng melanin tạo màu cho tóc của bạn cũng sẽ giảm theo, khiến sự đổi màu là không thể tránh khỏi.

Vậy thì, có đáng để nhổ phần tóc bị đổi màu ra không vì chúng ta không thể làm gì nhiều để đẩy nhanh quá trình này?

Tại sao việc tự nhổ tóc của mình lại là điều xấu?

Davis giải thích rằng, ngay cả khi bạn nhổ những sợi tóc khiến bạn khó chịu, chúng sẽ trở lại trông giống hệt như trước khi bạn gỡ bỏ chúng.

Patrick Davis lưu ý: “Về cơ bản, nang lông là ngôi nhà của sợi tóc, chứa đầy các đặc điểm của sợi lông mà bạn đã loại bỏ. Vì vậy, nó sẽ phát triển trở lại với những đặc điểm đó”.

Bác sĩ da liễu Michele Green đồng ý với quan điểm này. Cô nói: “Khi các tế bào melanocytes của nang tóc chết đi, sự mất sắc tố sẽ xảy ra và những sợi tóc màu xám mới sẽ mọc ra từ nang đó. Mặc dù việc nhổ tóc bạc có thể dẫn đến rụng tóc theo thời gian nhưng nó sẽ không khiến tóc bạc mọc thêm vì chỉ một sợi tóc có thể mọc ra từ một nang tóc nhất định”.

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Có lẽ điều quan trọng hơn là việc buộc phải nhổ tóc sẽ có khả năng làm hỏng nang tóc mục tiêu và những phần xung quanh nó, thậm chí có thể khiến tóc vĩnh viễn ngừng phát triển ở khu vực đó.

Về cơ bản, việc nhổ tóc tương đương với việc gây sốc cho hệ thống - cụ thể là nang tóc - làm tổn thương nó đến mức không thể phục hồi: hãy quên đi việc nhìn thấy tóc bạc, bạn sẽ không còn thấy các sợi mọc ra từ nang đó nữa.

Khi bạn lớn hơn một chút, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn.

Hamedcho biết: “Những người có tóc bạc thường lớn tuổi hơn, vì vậy khả năng nang tóc bị tổn thương phát triển trở lại thậm chí còn thấp hơn”.

Ông giải thích: “Mỗi khi bạn nhổ một nang tóc, nó tạo ra một lỗ nhỏ bên trong da và theo thời gian, nó có thể bị nghẽn bằng dầu và gàu. Nó có thể bị tắc và bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng tóc mọc ngược."

Tuy nhiên, Davis cho rằng việc nhổ tóc theo một hướng cụ thể có thể gây tổn thương ít hơn.”

Về giá trị của nó, Davis đã cho rằng việc nhổ tóc theo một hướng cụ thể có thể gây ít hư tổn hơn.

“Tóc mọc ra từ da đầu theo một hướng cụ thể mà bạn phải chú ý. Nếu bạn nhổ tóc theo hướng ngược lại, nó sẽ gây tổn thương nhiều hơn cho nang tóc và để lại sẹo”, ông nói.

Nói như vậy nhưng ông ấy nói rõ một điều: “Tôi thích mọi người không nhổ tóc hơn”.