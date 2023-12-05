Cai thuốc lá thành công, phổi có trở lại bình thường được không? Bác sĩ nhắc nhở nên làm chậm nhất ở độ tuổi này

Sức khỏe 05/12/2023 09:05

Cai thuốc lá không phải là một công việc dễ dàng, tuy nhiên nếu thành công thì lợi ích to lớn mà nó mang lại là rất nhiều nhưng để trở lại bình thường thì không thể xác định.

Sau khi cai thuốc lá thành công, phổi có trở lại bình thường được không?

Trước tiên hãy nói về lợi ích của việc bỏ thuốc lá, phổi của cơ thể con người có chức năng tự chữa lành. Thông thường, sau khi cai thuốc lá sáu tháng, phổi sẽ cải thiện đáng kể, các cơn ho và đờm cũng sẽ cải thiện ở một mức độ nhất định.

Tuy nhiên, sau khi bỏ thuốc lá, phổi sẽ không hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường trong một thời gian ngắn, những tổn thương do hút thuốc lá gây ra cho phổi cần một thời gian dài để phục hồi.

Phổi bắt đầu hồi phục kể từ thời điểm bạn bỏ thuốc lá, nhưng liệu nó có thể được phục hồi hoàn toàn không thể xác định chính xác được.

Cai thuốc lá thành công, phổi có trở lại bình thường được không? Bác sĩ nhắc nhở nên làm chậm nhất ở độ tuổi này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phục hồi phổi sau khi bỏ thuốc lá không phải là một quá trình dễ dàng. Đối với những người hút thuốc lâu năm, tổn thương phổi có thể nặng hơn nên thời gian hồi phục có thể lâu hơn.

Ngoài ra, thể lực của mỗi người cũng có ảnh hưởng nhất định đến quá trình hồi phục. Dù sao đi nữa, lợi ích sức khỏe phổi của việc bỏ thuốc lá là rất rõ ràng.

Ngoài việc phục hồi phổi, việc bỏ hút thuốc có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể.

Hút thuốc có liên quan chặt chẽ đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim mạch, ung thư và bệnh hô hấp. Bỏ hút thuốc có thể làm giảm những rủi ro này và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nên bỏ thuốc chậm nhất ở độ tuổi 35

Theo nghiên cứu liên quan, nếu bạn có thể bỏ thuốc lá trước 35 tuổi và không tái nghiện, chức năng phổi của bạn sẽ trở lại trạng thái bình thường, nhưng phải mất ít nhất mười năm.

Sau 35 tuổi, tốc độ lão hóa của các cơ quan trong cơ thể tăng nhanh, sức sống của phổi cũng giảm sút, nếu bạn bỏ thuốc lá sau 35 tuổi thì hiệu quả phục hồi sẽ không còn tốt như trước.

Mọi người nên cố gắng bỏ thuốc lá trước 35 tuổi để phổi bị tổn thương có đủ thời gian phục hồi và giảm nguy cơ mắc các bệnh về phổi và đường hô hấp.

Cai thuốc lá thành công, phổi có trở lại bình thường được không? Bác sĩ nhắc nhở nên làm chậm nhất ở độ tuổi này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bỏ hút thuốc là một việc khó khăn, đối với những người đã hút thuốc lâu năm, việc bỏ hút thuốc thường đi kèm với một loạt phản ứng cai thuốc.

Những phản ứng cai thuốc này không chỉ có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất mà còn gây ra những đau khổ về tâm lý và cảm xúc cho người hút thuốc.

Vì vậy, hiểu được phản ứng cai thuốc và phương pháp đối phó với việc bỏ hút thuốc là rất quan trọng để bỏ thuốc thành công.

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Từ khóa:   thuốc lá sức khỏe độ tuổi

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