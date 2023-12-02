Sau khi tiếp xúc với virus, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ bắt đầu hoạt động để kiểm soát sự lây nhiễm và loại bỏ nó khỏi cơ thể bạn.

Trong vài tuần đầu tiên bị nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), hầu hết mọi người - khoảng 2/3 - đều gặp phải nhiều triệu chứng giống như cúm cho thấy cơ thể họ đang phản ứng với vi rút.

Giai đoạn nhiễm trùng sớm này, được gọi là hội chứng retrovirus cấp tính hoặc nhiễm HIV cấp tính, có thể nhẹ đến mức một số cá nhân thậm chí có thể không nhận thấy mình bị bệnh.

Trong hầu hết các trường hợp , những dấu hiệu ban đầu này chỉ kéo dài một hoặc hai tuần. Tiến sĩ Monica Gandhi, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, San Francisco, cho biết: “Về cơ bản, nó giống như một phản ứng cúm vì tải lượng virus HIV ban đầu rất cao”.

Bất kể bạn có cảm thấy ốm hay không, những tuần đầu tiên này là một trong những tuần dễ lây nhiễm nhất. Nhận thức được những triệu chứng này, đặc biệt nếu gần đây bạn có quan hệ với một hoặc nhiều bạn tình, có thể giúp bạn được xét nghiệm và thực hiện các bước để giảm tác động mà HIV có thể gây ra đối với sức khỏe của bạn - trong ngắn hạn và dài hạn.

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Sốt

Dấu hiệu cảnh báo sớm phổ biến nhất là sốt, thường ở mức 38 độ C hoặc cao hơn. Một báo cáo điều tra các triệu chứng HIV cấp tính ở 155 bệnh nhân cho thấy 66% bị sốt.

Ngay sau khi bị nhiễm trùng, virus sẽ bơi khắp dòng máu của bạn và nhân lên. Gandhi giải thích: “Tải lượng virus rất cao sau khi chuyển đổi huyết thanh (bị nhiễm HIV) và sốt là cách cơ thể cố gắng chống lại virus”.

Gandhi cho biết: “Phản ứng thông thường đối với mầm bệnh là gây sốt để cố gắng huy động các tế bào miễn dịch tiêu diệt mầm bệnh”.

Mệt mỏi

Mệt mỏi thường gặp ở nhiều bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả HIV. Nghiên cứu cho thấy, sự mệt mỏi có thể ở mức độ nhẹ nhưng trong một số trường hợp, nó có thể dữ dội đến mức ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sự kết nối xã hội, năng suất công việc, mức độ hoạt động thể chất và tìm kiếm sức khỏe .

Tiến sĩ Philip Grant, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Stanford Medicine, cho biết: “Khi cơ thể một người đang chống lại nhiễm trùng, có rất nhiều hóa chất được giải phóng gọi là cytokine. Ông nói thêm rằng mặc dù những hóa chất này giúp chống lại nhiễm trùng nhưng quá trình đó có thể rất mệt mỏi”.

Đau đầu

Sau khi chuyển đổi huyết thanh, đầu bạn cũng có thể bắt đầu đau. Một nghiên cứu cho thấy hơn một nửa số người tham gia dương tính với HIV đến phòng khám cho biết họ bị đau đầu. Đó là khiếu nại thần kinh phổ biến nhất liên quan đến HIV.

Theo Grant, một số người nhiễm HIV cấp tính có thể bị viêm màng não hoặc viêm màng não do virus xâm nhập vào dịch não-tủy sống.

Theo Grant, điều đó có thể gây đau đầu, nhưng đau đầu cũng có thể chỉ là phản ứng điển hình của cơ thể đối với tất cả các cytokine xoáy xung quanh.

Hạch bạch huyết bị sưng

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Các hạch bạch huyết của bạn - nằm ở vùng nách, háng và cổ - cũng có thể bị to ra. Một phần của hệ thống miễn dịch nằm trong các hạch bạch huyết và trong những ngày đầu bị nhiễm trùng, cơ thể bạn sẽ tăng cường sản xuất các tế bào miễn dịch.

Grant nói: “Đó là lý do tại sao bạn nhận được nhiều tế bào hơn ở đó và tại sao các hạch bạch huyết lại bị sưng lên”.

Grant cho biết nhiều người nhận thấy các tuyến sưng tấy ở cổ. Ông nói thêm rằng mọi người thường không bị sưng một hạch nào mà là một cụm hạch bạch huyết bị sưng. Mặc dù các hạch bạch huyết có thể sưng lên ở các khu vực khác, như háng và nách, nhưng nhiều người không dễ nhận thấy chúng như các hạch ở cổ.

Đau họng

Một triệu chứng ban đầu phổ biến khác của HIV là đau họng hoặc viêm amidan . Theo Grant, amidan ở phía sau cổ họng của bạn là mô bạch huyết, nghĩa là đây là khu vực mà cơ thể đang tích cực chống lại nhiễm trùng. Theo Cleveland Clinic, chúng giúp lọc vi trùng và bảo vệ cơ thể bạn khỏi bị tổn hại .

Nếu amidan của bạn bị viêm, bạn có thể cảm thấy khó chịu, thậm chí đau khi nuốt. Grant cho biết ông đã từng đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu với lý do họ bị viêm amidan hoặc nhiễm trùng liên cầu khuẩn nhưng cuối cùng lại biết rằng họ bị nhiễm HIV.

Phát ban

Một số người đột nhiên nổi mẩn đỏ, khiến một mảng da trên cơ thể bạn cảm thấy ngứa, đỏ và đau. Phát ban xảy ra ở khoảng 50% số người nhiễm HIV, thường là khoảng ba ngày sau khi cơn sốt xuất hiện.

Bằng chứng cho thấy phát ban liên quan đến HIV có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên cơ thể, nhưng chúng thường nằm ở thân và mặt.

Một lần nữa, phát ban là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh nhiễm trùng, bao gồm thủy đậu, sởi và bệnh tay chân miệng, vì vậy ban đầu có thể không rõ ràng là nó liên quan đến HIV, Grant nói.

Ảnh minh họa: Internet

Bằng chứng cho thấy phát ban liên quan đến HIV có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên cơ thể, nhưng chúng thường nằm ở thân và mặt.

Một lần nữa, phát ban là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh nhiễm trùng, bao gồm thủy đậu, sởi và bệnh tay chân miệng, vì vậy ban đầu có thể không rõ ràng là nó liên quan đến HIV, Grant nói.

Đau cơ và khớp

Theo Viện Y tế Quốc gia , khoảng một nửa số người bị nhiễm HIV cấp tính bị đau cơ. Chúng thường xuất hiện một tuần sau khi nhiễm HIV và một lần nữa, cảm giác giống như những cơn đau nhức do cúm gây ra.

Cytokine thúc đẩy tình trạng viêm khắp cơ thể bạn. Gandhi cho biết: “Khi các cytokine được giải phóng, cơ thể có thể cảm thấy rất mệt mỏi, kèm theo đau nhức cơ và khớp, khiến cơ thể 'chậm lại' khi cố gắng chống lại nhiễm trùng”.