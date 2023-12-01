Bị cảm lạnh có nên xông hơi để bệnh nhanh khỏi?

Sức khỏe 01/12/2023 09:48

Xông hơi có trị cảm lạnh được không? Nếu bạn đã bị cảm lạnh thì có rất ít bằng chứng khoa học cho thấy xông hơi sẽ giúp ích.

Không khí nóng

Một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Tạp chí Y học Úc đã kiểm tra tuyên bố “xông hơi giúp chữa cảm lạnh”.

Kết quả của một thử nghiệm ngẫu nhiên kiểm soát đã cho thấy hít hơi nóng trong phòng xông hơi không có tác động đáng kể đến các triệu chứng của cảm lạnh thông thường.

Trong số 157 người tham gia nghiên cứu bị cảm lạnh, những người hít không khí nóng trong phòng tắm hơi không cho thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng so với những người tham gia hít không khí ở nhiệt độ phòng trong cùng môi trường.

Một phân tích năm 2017 gồm 6 thử nghiệm đã hỗ trợ những phát hiện này. Nó kết luận rằng việc tiếp xúc với không khí nóng, ẩm không gây hại cũng như không có lợi cho những người bị cảm lạnh thông thường.

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Xông hơi sẽ làm giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường, nhưng nếu có bất kỳ sự thuyên giảm nào thì cũng chỉ là tạm thời. Ảnh: Shutterstock

Một bài báo năm 2020 trên tạp chí y khoa The Lancet đề cập đến phân tích trước đó cho biết các lý thuyết dân gian cho rằng hơi nước làm lỏng chất nhầy, mở đường mũi và giảm viêm niêm mạc, tất cả vẫn chưa được chứng minh.

Cũng không có bằng chứng nào cho thấy nhiệt độ làm ức chế sự nhân lên của virus cảm lạnh.

Sự nhẹ nhõm chỉ là tạm thời và cũng là một cảm nhận chủ quan

Một số người tham gia thử nghiệm tại Úc cho biết sau khi trải qua trải nghiệm xông hơi, họ cảm thấy ấm áp dễ chịu trên khuôn mặt và các triệu chứng đau đầu giảm đi, các nhà nghiên cứu cho biết.

Những khoảnh khắc nhẹ nhõm như vậy chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và không trực tiếp chống lại nguyên nhân gốc rễ của cảm lạnh: virus.

Cảm giác thoải mái sau khi xông hơi có thể được so sánh với sự dễ chịu sau khi tắm nước ấm - chúng không thay đổi quá trình hoặc thời gian trị bệnh của bạn.

Nhưng nếu bạn không khá hơn thì liệu bạn có đang trở nên tồi tệ hơn không?

Nguy cơ mất nước và nhiễm trùng

Quan niệm từ lâu rằng bạn có thể “đổ mồ hôi có thể loại bỏ cảm lạnh” không có cơ sở khoa học.

Hơn nữa, việc tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao trong phòng tắm hơi khiến đổ mồ hôi có thể dẫn đến mất nước, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng cảm lạnh hiện có. Lời khuyên hàng đầu của Mayo Clinic để chống lại cảm lạnh là giữ nước.

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Cách tốt nhất để cảm lạnh nhanh khỏi là uống nước. Ảnh: Shutterstock

Cố gắng vượt qua cơn cảm lạnh trong một không gian chung như phòng tắm hơi khiến bạn có nguy cơ bị bệnh nặng hơn. Bạn cũng có nguy cơ lây nhiễm cho những người sử dụng phòng tắm hơi khác.

Xông hơi có thể ngăn ngừa cảm lạnh

Mặc dù tắm hơi khi bạn đang bị cảm lạnh có thể không giúp bạn phục hồi nhanh hơn, nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng tắm hơi thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh và các tình trạng hô hấp khác.

Một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học Châu Âu với 1.935 nam giới đi xông hơi từ 42 đến 61 tuổi đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng phòng xông hơi thường xuyên và giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp cấp tính và mãn tính.

Điều này phản ánh một nghiên cứu từ năm 1990 trên Tạp chí Y học Annals so sánh 25 tình nguyện viên thường xuyên sử dụng phòng xông hơi trong vòng sáu tháng với một nhóm gồm 25 người không sử dụng.

Nhóm sử dụng phòng xông hơi có ít trường hợp cảm lạnh thông thường đáng kể hơn.

Xông hơi có thể mang lại cảm giác ấm áp và nghỉ ngơi tạm thời khỏi các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Nhưng cách sưởi ấm tốt nhất để chống chọi với cảm lạnh thông thường có thể là một chiếc chăn ấm và một tách trà ấm .

Nếu các triệu chứng cảm lạnh của bạn trở nên tồi tệ hơn, thì bạn biết rằng đã đến lúc tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy.

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Từ khóa:   sức khỏe cảm lạnh xông hơi

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