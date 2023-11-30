Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ những trải nghiệm mà mình từng trải qua khi có con trai sử dụng ma túy đá.

Jennifer Salfen-Tracy đã chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm của con trai mình, Cody Gibson khi sử dụng ma túy.

Cô cho biết trong vòng 7 tháng con trai đã sử dụng ma túy đá khiến anh gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe giảm cân, tổn thương da, tình trạng tâm lý bị ảnh hưởng và thậm chí mất liên lạc.

Ngoài ra, cô còn nói rằng con trai cô từ một vận động viên trở thành một hình dạng không còn giống con người.

Theo thống kê của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NCHS), hơn 100.000 người đã chết vì quá liều ma túy ở Mỹ trong năm 2021, và chia sẻ kinh nghiệm của Jennifer lại nhắc nhở về vấn đề lạm dụng chất gây nghiện rộng rãi trong thập kỷ qua tại Mỹ.

Gia đình Jennifer rất mừng sau khi con trai cai nghiện và trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: ET Today

Jennifer cho biết khi chia sẻ kinh nghiệm của mình, cô phát hiện ra rằng nhiều gia đình phải đối mặt với nỗi đau tương tự nhưng chọn cách không nói ra.

Vấn đề lạm dụng ma túy cần các gia đình cùng nhau chung tay giải quyết, thay vì chỉ dựa vào chính phủ chi những khoản trợ cấp cao và để gia đình không trách lẫn nhau.

May mắn thay, Cody đã tích cực chấp nhận cai nghiện và trở lại cuộc sống bình thường, điều này khiến Jennifer vui mừng và nói: “Con đường này không hề dễ dàng đối với Cody hay chúng tôi, thậm chí cả những người có liên quan, nhưng tôi rất biết ơn con trai tôi còn sống và tỉnh táo ngày hôm nay”.

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