Mới đây, một bé trai 2 tháng tuổi ở Trung Quốc đã tử vong sau khi đi tiêm vắc xin tại một bệnh viện địa phương.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, ngày 25/10, một người đàn ông họ Ngô ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, cho biết vào chiều ngày 2/10 vợ ông đã đưa đứa con 2 tháng tuổi đến bệnh viện để tiêm vắc xin viêm gan B và bại liệt. Sau khi tiêm, trẻ không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Đến chiều ngày 3/10, cháu bắt đầu quấy khóc, không ngủ được, bệnh viện thông báo “đó là phản ứng bình thường sau khi tiêm phòng”. Khoảng 1 giờ sáng ngày 4/10, tức 40 giờ sau khi tiêm vắc xin, vợ ông đau buồn phát hiện con đã qua đời.

Bé trai 2 tháng tuổi qua đời sau khi tiêm vắc xin. Ảnh: China Press

“Tôi luôn làm việc xa nhà và không kịp nhìn thấy con lần cuối”, ông Ngô đau buồn nói. Sau khi biết tin, ông đã liên lạc nhiều lần với bệnh viện địa phương, Ủy ban Y tế, cơ quan tư pháp và các cơ quan khác, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Một nhân viên của Ủy ban Y tế thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc cho biết, dựa trên những gì họ biết hiện tại, hai nhãn hiệu vắc xin mà cậu bé tiêm đến từ hai công ty khác nhau.

Họ cho biết đã yêu cầu các công ty vắc xin liên quan phản hồi và lập báo cáo tình trạng, kết quả cuối cùng vẫn phải chờ kết quả kiểm tra. Về nội dung cụ thể của báo cáo tình hình, nhân viên này cho biết vẫn chưa rõ ràng.

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