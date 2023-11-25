Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết thương bàn chân trái, viêm tấy lan tỏa bàn chân trái.

Theo thông tin từ VTV, bệnh nhân Đ.T.L. (56 tuổi, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) bị ngã, sau ngã có vết thương hở, cử động khó khăn. Tuy nhiên, bệnh nhân lại không đến bệnh viện thăm khám và điều trị mà nhờ người nhà đắp lá thuốc nam với suy nghĩ chỉ cần đắp lá bệnh sẽ nhanh liền, nhanh khỏi.

Sau khoảng 7 ngày tự điều trị bằng việc đắp lá thuốc nam, bệnh nhân thấy chân vẫn còn đau nhức, sưng nề, có dịch mủ hôi và rất khó vận động. Lúc này bệnh nhân mới nhập viện để điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết thương bàn chân trái, viêm tấy lan tỏa bàn chân trái. Bệnh nhân đã được làm sạch vết thương, sử dụng kháng sinh và tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Vết thương hở của bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nặng

Dẫn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân không nên coi thường những vết thương nhỏ, đặc biệt là đối với các chấn thương. Với các tổn thương hở, tuyệt đối không nên tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, việc tự ý sử dụng thuốc nam còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Bởi hầu hết tác dụng cũng như cách sử dụng của các loại thuốc nam đều theo hình thức truyền miệng mà không được khoa học chứng minh. Nếu tự ý sử dụng tình trạng trong thời gian dài, bệnh có thể trở nên nghiêm trọng, gây bội nhiễm, hoại tử, thậm chí nhiễm trùng huyết, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

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