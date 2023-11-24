Thông tin quan trọng cần biết về đợt bùng phát bệnh hô hấp bất thường ở Trung Quốc

Tin y tế 24/11/2023 16:12

Do mùa đông đang đến, dự kiến sẽ có xu hướng gia tăng về các bệnh lý đường hô hấp. Sự gia tăng cùng lúc của các virus đường hô hấp có thể làm tăng áp lực lên hệ thống y tế.

Theo thông tin từ Dân Trí, trong đợt bùng phát này, các triệu chứng được báo cáo là phổ biến đối với nhiều bệnh lý đường hô hấp quen thuộc.

Nguyên nhân gây bệnh

Từ giữa tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã theo dõi dữ liệu từ hệ thống giám sát của Trung Quốc, cho thấy có sự gia tăng về bệnh lý hô hấp trẻ em, ở miền Bắc Trung Quốc.

Tại một cuộc họp báo vào ngày 13/11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo về sự gia tăng trên quy mô toàn quốc các bệnh lý đường hô hấp, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em.

Các cơ quan y tế của Trung Quốc cho rằng, sự gia tăng này là do việc dỡ bỏ các hạn chế liên quan Covid-19 và mùa lạnh đang đến.

Ngoài ra, các tác nhân gây bệnh đã được biết đến như cúm, vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae (gây viêm phổi), virus hợp bào hô hấp (RSV) và SARS-CoV-2.

Trong đó, vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae và RSV được nhận định thường ảnh hưởng đến trẻ em hơn so với người lớn.

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Vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae và RSV được nhận định thường ảnh hưởng đến trẻ em hơn so với người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 22/11, WHO xác định thông tin từ các báo cáo về các chùm ca bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở các bệnh viện trẻ em tại Bắc Kinh, Liêu Ninh và các địa điểm khác ở Trung Quốc.

Qua cơ chế Quy định Y tế Quốc tế, WHO đã đưa ra yêu cầu chính thức đối với Trung Quốc.

Theo đó, nước này được đề nghị cung cấp thông tin dịch tễ học và lâm sàng, kết quả xét nghiệm từ những trường hợp được báo cáo và dữ liệu về xu hướng gần đây của các tác nhân gây bệnh đường hô hấp.

Mục tiêu quan trọng là xác định liệu có "các chùm ca bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán" ở Bắc Kinh và Liêu Ninh hay không.

Và nếu có, liệu đó là các sự kiện riêng lẻ hay là một phần của sự gia tăng chung đã biết về bệnh lý đường hô hấp trong cộng đồng.

WHO cũng liên lạc với các mạng lưới lâm sàng để có thêm thông tin.

Ngày 23/11, WHO đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các cơ quan y tế Trung Quốc.

Từ các dữ liệu được cung cấp cho thấy có sự gia tăng trong số lượt khám ngoại trú và nhập viện của trẻ em do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae kể từ tháng 5 và do RSV, adenovirus và virus cúm từ tháng 10.

Một số sự gia tăng này xảy ra sớm hơn so với thông thường, nhưng đây cũng không phải là ngoại lệ.

Việc dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 có thể là một phần nguyên nhân như đã được ghi nhận ở một số quốc gia khác.

Các cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, không phát hiện bất kỳ tác nhân mới hoặc không bình thường nào ở Bắc Kinh và Liêu Ninh, mà chỉ là sự gia tăng chung đã biết về các bệnh lý đường hô hấp do nhiều tác nhân gây bệnh.

Các cơ quan y tế Trung Quốc thông báo rằng, từ giữa tháng 10, họ đã triển khai giám sát chặt điều trị ngoại trú và nội trú với các bệnh lý đường hô hấp, bao gồm một loạt các virus và vi khuẩn.

Điều này bổ sung vào cơ chế giám sát đường hô hấp hiện tại và có thể đã đóng góp vào sự gia tăng báo cáo về các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em.

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Trẻ em là đối tượng dễ mắc các bệnh đường hô hấp - Ảnh minh họa: Internet

Các ca bệnh dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng

Trong đợt bùng phát này, các triệu chứng được báo cáo là phổ biến đối với nhiều bệnh lý đường hô hấp quen thuộc.

Đến thời điểm hiện tại, các hệ thống giám sát và bệnh viện của Trung Quốc báo cáo rằng, các biểu hiện lâm sàng này được gây ra bởi các tác nhân đã biết đến trong quá trình lưu hành.

Vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae là một tác nhân gây bệnh đường hô hấp phổ biến và là một nguyên nhân thường gặp của viêm phổi ở trẻ em, và có thể được điều trị dễ dàng bằng kháng sinh.

Trung Quốc có một hệ thống giám sát bệnh giống cúm (ILI) và các nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng (SARI).

Kể từ giữa tháng 10, Trung Quốc đã triển khai các hệ thống giám sát nâng cao cho bệnh lý đường hô hấp bao gồm một loạt các virus và vi khuẩn, trong đó có Mycoplasma pneumoniae.

Hiện tại, không có thông tin chi tiết để đánh giá toàn bộ rủi ro của những trường hợp bệnh lý đường hô hấp này được báo cáo ở trẻ em.

Tuy nhiên, do mùa đông đang đến, dự kiến sẽ có xu hướng gia tăng về các bệnh lý đường hô hấp. Sự gia tăng cùng lúc của các virus đường hô hấp có thể làm tăng áp lực lên hệ thống y tế.

Dẫn tin từ VietNamNet, ngày 23/11, Tân Hoa Xã đăng tải bài viết khuyên các bậc cha mẹ nên làm gì và đề cập rằng các bệnh viện lớn đang tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân và thời gian chờ đợi lâu. 

Kể từ giữa tháng 10, WHO thông tin miền bắc Trung Quốc đã báo cáo sự gia tăng các ca bệnh giống cúm so với cùng kỳ 3 năm trước. Họ cho biết Trung Quốc có hệ thống để nắm bắt tỷ lệ mắc bệnh và báo cáo dữ liệu đó cho các nền tảng như Hệ thống ứng phó và giám sát cúm toàn cầu.

Trong những ngày gần đây, truyền thông ở một số thành phố như Tây An đăng tải video về các bệnh viện chật kín phụ huynh và trẻ em đang chờ kiểm tra. 

WHO cũng khuyến nghị người dân ở Trung Quốc tuân theo các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp. Trong đó bao gồm tiêm chủng, giữ khoảng cách với người bệnh, ở nhà khi bị ốm, đi xét nghiệm và chăm sóc y tế nếu cần thiết, đeo khẩu trang, đảm bảo thông gió tốt và rửa tay thường xuyên.

Việt Nam theo dõi thông tin về đợt bùng phát dịch bệnh 'bí ẩn' tại Trung Quốc, khuyến cáo phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp

Việt Nam theo dõi thông tin về đợt bùng phát dịch bệnh 'bí ẩn' tại Trung Quốc, khuyến cáo phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp

Người dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, các khuyến cáo phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

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