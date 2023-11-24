Dịch bệnh viêm phổi bí ẩn lây lan khắp miền bắc Trung Quốc, WHO yêu cầu báo cáo khẩn

Tin y tế 24/11/2023 06:05

WHO kêu gọi người dân ở Trung Quốc thực hiện các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp bao gồm tiêm chủng, tránh tiếp xúc gần, đeo khẩu trang khi cần thiết và ở nhà khi bị bệnh. 

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ Al Jazeera, trong một tuyên bố đưa ra ngày 22/11, WHO cho biết cơ quan này đã “chính thức đề nghị cung cấp thông tin cụ thể về tình trạng gia tăng bệnh hô hấp và các chùm bệnh viêm phổi ở trẻ em”.

Trung Quốc đang trải qua một đợt gia tăng các ca ốm với triệu chứng giống như cúm, cùng thời gian bùng phát dịch COVID-19 trong 3 năm trước đây. Chính sách zero- COVID đã được dỡ bỏ từ tháng 12/2022.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo đầu tháng này, rằng đang có tình trạng gia tăng bệnh hô hấp, nguyên nhân có thể do dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát COVID, và nhiều bệnh khác đang lây lan, bao gồm cúm mùa và viêm phổi mycoplasma (bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn phổ biến, thường tấn công trẻ em) và virus hợp bào hô hấp (RSV).

Dịch bệnh viêm phổi bí ẩn lây lan khắp miền bắc Trung Quốc, WHO yêu cầu báo cáo khẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: TTXVN

Dẫn tin từ TTXVN, đầu tuần này, cộng đồng y tế trực tuyến ProMED đã đặt ra nghi vấn về việc ngày càng nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các ca bị bệnh viêm phổi không xác định ở trẻ em tại miền Bắc Trung Quốc.

Kênh FTV News ở Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin các bệnh viện nhi ở Bắc Kinh, Liêu Ninh và nhiều nơi khác đang quá tải bệnh nhân. 

WHO cũng kêu gọi người dân ở Trung Quốc thực hiện các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp bao gồm tiêm chủng, tránh tiếp xúc gần, đeo khẩu trang khi cần thiết và ở nhà khi bị bệnh. 

Các trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 từng được báo cáo là bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân vào cuối năm 2019. Những ca đầu tiên tử vong đầu tiên do căn bệnh này xảy ra vào tháng 1/2020.

Quan ngại sâu sắc trước sự lây lan nhanh chóng và mức độ nghiêm trọng của virus SARS-CoV-2, WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào tháng 3/2020.

Một nhóm chuyên gia của WHO đã đến Vũ Hán để điều tra về dịch bệnh vào đầu năm 2021, nhưng nguồn gốc của virus này vẫn chưa thể xác định rõ. 

 

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