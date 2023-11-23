Sáng nay (23/11), hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air ghi nhận số lượng điểm ô nhiễm ở ngưỡng tím ở Hà Nội nhiều hơn hôm nay.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chỉ số chất lượng không khí ở Việt Nam được chia làm 6 cấp, trong đó ngưỡng đỏ (có hại cho sức khỏe mọi người) với khuyến cáo tất cả mọi người bắt đầu chịu tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí. Ngưỡng tím (ngưỡng rất có hại cho sức khỏe con người với khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài). Ngưỡng nguy hiểm nhất là ngưỡng nâu với khuyến cáo tất cả mọi người có thể bị tác động sức khỏe nghiêm trọng, nên ở trong nhà.

Đáng lưu ý, tại Hà Nội, hai điểm đo ở Trung tâm Sao Mai (Thanh Xuân) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Cầu Giấy) lên ngưỡng nguy hại với chỉ số chất lượng không khí AQI vượt mức 300, ngưỡng nguy hiểm cho sức khỏe con người với khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà.

Các điểm đo tại Chùa Láng (Đống Đa), chung cư Văn phòng Quốc hội (Nam Từ Liêm), trường mầm non GCA Ecolife (Nam Từ Liêm), Đội Cấn (Ba Đình), Trâu Quỳ (Gia Lâm) đều ở ngưỡng rất có hại cho sức khỏe con người.

Tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các điểm đo của PAM Air ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí phổ biến ở ngưỡng tím và nâu.

Thành phố Nam Định và huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng nâu trong sáng nay. Khu vực Thái Thụy của Thái Bình, huyện Vĩnh Bảo của Hải Phòng cũng ở ngưỡng nâu.

Các điểm đo khác ở Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh cũng phổ biến ở ngưỡng tím.

Ô nhiễm không khí gây nhiều tác hại cho cơ thể - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Tri thức và Cuộc sống, ô nhiễm không khí không chỉ gây ra các vấn đề về hô hấp mà còn liên quan đến loạt bệnh nghiêm trọng khác.

Bệnh tim mạch

Ô nhiễm có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, có thể dẫn đến viêm và tổn thương tim, mạch máu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và các dạng bệnh tim khác.

Bệnh ung thư

Ung thư là một trong những bệnh phổ biến gây ra bởi ô nhiễm không khí. Nguyên nhân là do tiếp xúc với các hạt trong không khí gây ung thư, chẳng hạn như những hạt được giải phóng từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Ung thư có thể phát triển ở bất kỳ cơ quan nào của cơ thể. Tuy nhiên, nó thường xảy ra nhiều nhất ở phổi. Hút thuốc cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi, với khoảng 85% trường hợp. Các yếu tố rủi ro khác bao gồm tiếp xúc với khói thuốc thụ động, khí radon, amiăng và ô nhiễm không khí,...

Rối loạn thần kinh

Ô nhiễm không khí cũng có liên quan đến nhiều chứng rối loạn thần kinh. Một số bệnh bao gồm bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ô nhiễm không khí có thể đẩy nhanh sự tiến triển của bệnh Alzheimer.

Rối loạn tiêu hóa

Một số rối loạn tiêu hóa có liên quan đến ô nhiễm không khí, bao gồm hội chứng ruột kích thích, bệnh Crohn và viêm loét đại tràng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người sống ở khu vực có mức độ ô nhiễm không khí cao có nhiều khả năng mắc phải những tình trạng này hơn.

Các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa bao gồm đau bụng, tiêu chảy, táo bón và đầy hơi. Rối loạn tiêu hóa có thể rất nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị đúng cách.

Bệnh thận

Một số bệnh về thận có thể do ô nhiễm không khí gây ra, bao gồm:

Bệnh thận mãn tính: Đây là tình trạng bệnh lâu dài có thể dẫn đến suy thận. Nguyên nhân là do sự tích tụ chất độc trong cơ thể, bao gồm cả chất độc từ ô nhiễm không khí.

Tổn thương thận cấp: Đây là tình trạng mất chức năng thận đột ngột và có khả năng hồi phục. Nó có thể được gây ra bởi việc tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao, đặc biệt là các hạt vật chất.

Chạy thận: Đây là phương pháp điều trị dùng cho người bị suy thận, liên quan đến việc lọc máu để loại bỏ các chất thải và chất lỏng dư thừa.

Bệnh gan

Tiếp xúc với ô nhiễm không khí có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ vì rối loạn chức năng trao đổi chất.

Bệnh ngoài da

Có nhiều bệnh về da có liên quan đến ô nhiễm không khí, bao gồm bệnh chàm, bệnh vẩy nến và mụn trứng cá.

Hen suyễn

Hen suyễn là tình trạng đường thở bị thu hẹp, sưng lên và tiết ra nhiều chất nhầy. Điều này có thể gây khó thở, thở khò khè và ho.

Bệnh hen suyễn thường được kích hoạt bởi các yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí, thời tiết lạnh hoặc phấn hoa. Điều quan trọng là phải nhận thức được những tác nhân này và cố gắng tránh xa chúng.

Viêm phế quản

Viêm phế quản là một bệnh phổ biến khác liên quan đến ô nhiễm không khí. Nó xảy ra khi phế quản hoặc đường thở bị viêm và kích thích. Điều này có thể xảy ra do tiếp xúc với các chất kích thích trong không khí, chẳng hạn như khói, bụi hoặc khói hóa chất.

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là một tình trạng phổi khiến bạn khó thở. COPD là do tiếp xúc lâu dài với các hạt có hại trong không khí, chẳng hạn như khói thuốc lá hoặc khí thải nhà máy. Những người mắc bệnh COPD thường gặp các triệu chứng như khó thở, thở khò khè và ho. Trong trường hợp nghiêm trọng, COPD có thể gây tử vong.

Ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiêm trọng toàn cầu, là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, trong đó có những bệnh có thể phòng ngừa được. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải nhận thức được chúng và thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi ô nhiễm. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào của các bệnh ở trên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn tốt hơn.