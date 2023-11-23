Thường xuyên ăn hải sản sống, hơn 50 người bị nhiễm sán lá gan nhỏ, xét nghiệm dịch tễ 400 người

Tin y tế 23/11/2023 09:47

Người nhiễm sán lá gan nhỏ khi ăn các thức ăn từ cá chưa được nấu chín có ấu trùng sán lá gan nhỏ còn hoạt động như gỏi cá, lẩu cá, cá muối, cá ngâm giấm, cá khô, cá hun khói.

Theo thông tin từ VietNamNet, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng khoa Ký sinh trùng - côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh, vừa cho biết kết quả điều tra phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp do cơ quan này thực hiện đối với 400 người dân trong độ tuổi từ 2-65 tại xã Liên Vị và Sông Khoai (thị xã Quảng Yên) đã phát hiện 55 người dân xã Liên Vị bị nhiễm sán lá gan nhỏ.

Nhóm tuổi mắc cao nhất là 30 - 65 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân xã Liên Vị có thói quen ăn hải sản sống (gỏi cá, tôm,…). 200 trường hợp tham gia điều tra ở xã Sông Khoai không có trường hợp nào nhiễm sán. 

Người nhiễm sán lá gan nhỏ khi ăn các thức ăn từ cá chưa được nấu chín có ấu trùng sán lá gan nhỏ còn hoạt động như gỏi cá, lẩu cá, cá muối, cá ngâm giấm, cá khô, cá hun khói. Bệnh sán lá gan nhỏ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh, gây nên những tổn thương đường mật, túi mật, các cơ quan khác với các bệnh lý tùy theo mức độ nhiễm, thời gian nhiễm.

Ngoài 55 trường hợp nhiễm sán lá gan nhỏ tại xã Liên Vị, CDC Quảng Ninh cho biết theo kết quả xét nghiệm tìm các loại trứng giun sán thực hiện trên 400 người tại 2 xã trên, phát hiện 32 người nhiễm giun, chiếm tỷ lệ 8%, chủ yếu là giun tóc, giun đũa.

Thường xuyên ăn hải sản sống, hơn 50 người bị nhiễm sán lá gan nhỏ, xét nghiệm dịch tễ 400 người - Ảnh 1
Nhiều người có sở thích ăn hải sản sống - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, các bệnh do giun sán gây ra không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Có thể nhận ra bệnh bởi một số dấu hiệu như: đau bụng, người mệt mỏi chán ăn,… Những trường hợp bệnh nặng có thể gây ra một số tác hại như: tiêu chảy, mất máu, chậm phát triển thể chất và nhận thức. Nhiều trường hợp trẻ bị tắc ruột và suy dinh dưỡng do giun gây nên. Các triệu chứng khác như ho là do sự di chuyển của giun đến các cơ quan trong cơ thể.

Trước sự việc trên, Trung tâm CDC Quảng Ninh đề nghị Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên chỉ đạo Trạm Y tế xã Liên Vị, xã Sông Khoai điều trị cho những trường hợp nhiễm giun được phát hiện. Đối với các trường hợp nhiễm sán lá gan nhỏ, Trung tâm CDC Quảng Ninh sẽ trực tiếp tổ chức điều trị miễn phí bằng thuốc đặc hiệu và điều trị triệu chứng theo Hướng dẫn quy định của Bộ Y tế.

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Tại Bệnh viện Bạch Mai, ông được bác sĩ khám, đánh giá lại và xác định ông nhiễm sán lá gan lớn và giun lươn đường tiêu hóa. Sau đó, ông được chuyển về Bệnh viện Đặng Văn Ngữ điều trị ký sinh trùng. 

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Từ khóa:   hải sản sống giun sán sán lá gan nhỏ

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