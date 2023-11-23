Các chuyên gia nhận định các virus này là những tác nhân phổ biến gây bênh viêm hô hấp, đã được ghi nhận tại Việt Nam và trên thế giới.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 23/11, Sở Y tế TP HCM cho biết đơn vị này đã tổ chức cuộc họp giữa 3 bệnh viện nhi (Nhi đồng 1,2, Thành phố), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), để tìm tác nhân khiến bệnh hô hấp tăng ở trẻ thời gian gần đây. Theo đó, kết quả, xét nghiệm từ OUCRU cho thấy hiện tại không ghi nhận tác nhân nào nổi trội bất thường. Các tác nhân được tìm thấy qua xét nghiệm bao gồm virus cúm mùa, RSV, Enterovirus, và các vi khuẩn H. Influenza, Strep. pneumonia và Mycoplasma pneumonia cũng là các tác nhân gây bệnh hô hấp thường gặp trong nhiều năm qua tại TP HCM.

Ảnh minh họa: Internet Các chuyên gia cũng nhận định các virus này là những tác nhân phổ biến gây bênh viêm hô hấp, đã được ghi nhận tại Việt Nam và trên thế giới. Phần lớn ca bệnh đều nhẹ, có thể điều trị ngoại trú; các bệnh viêm phổi thường gặp trên người bệnh có ít nhất 1 bệnh lý nền như tim bẩm sinh, bại não, xuất huyết não, teo đường mật, suy giảm miễn dịch, bệnh phổi mạn, lupus đỏ hệ thống, suy dinh dưỡng… Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, theo Sở Y tế TP.HCM, viêm hô hấp cấp tính là bệnh phổ biến thường gặp nhất ở trẻ, diễn tiến theo mùa ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, thường tăng cao vào tháng 10 đến tháng 12 hằng năm.

Số liệu tổng hợp từ các bệnh viện trong 10 tháng đầu năm 2023 cho thấy, bệnh nhi bị viêm hô hấp cấp điều trị ngoại trú, nội trú và tử vong thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước dịch COVID-19 (từ 2015-2019). Ảnh minh họa: Internet Theo HCDC, dù số ca đến khám tại các cơ sở y tế có gia tăng trong những tháng cuối năm 2023, nhưng hệ thống giám sát chưa ghi nhận các ổ dịch viêm hô hấp tại các trường học trong những tháng gần đây. Điều này phù hợp với độ tuổi mắc bệnh đợt này chủ yếu ở trẻ nhỏ. Sở Y tế TP.HCM kết luận hiện tượng tăng số ca bệnh viêm hô hấp trong những tháng gần đây tại các bệnh viện nhi của TP là hiện tượng tăng theo chu kỳ hàng năm của các bệnh thường gặp ở trẻ em. Tác nhân gây bệnh không có gì thay đổi, chủ yếu vẫn là các loại virus thường gặp, trong đó virus cúm là một loại virus đã có vaccine dự phòng. Đa số các bệnh viêm hô hấp do virus chỉ cần điều trị triệu chứng và tự khỏi, những trường hợp viêm phổi hoặc có bệnh lý nền cần được nhập viện chẩn đoán và điều trị đúng cách, kịp thời để ngăn các biến chứng nặng và hạn chế tử vong. Do có nhiều tác nhân virus khác nhau đều có thể gây bệnh viêm hô hấp nên một trẻ có thể bị mắc bệnh nhiều lần.

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