Cha của bé trai tiết lộ, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy con trai anh được phát hiện tử vong do suy hô hấp và viêm phổi kẽ sau khi tiêm vắc xin (viêm gan B và vắc xin bại liệt bất hoạt). Dù gia đình đã khiếu nại nhưng bệnh viện và sở y tế địa phương chưa bao giờ xử lý thỏa đáng. Không còn cách nào khác, gia đình quyết định dùng pháp luật, mong trả lại công bằng cho con trai nhỏ đã qua đời.

Biện pháp phát hiện sớm phản ứng sau tiêm viêm gan B

- Cha mẹ cần nắm được việc trẻ đã được tiêm vắc-xin viêm gan B;

- Sau tiêm, trẻ cần được theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng và phụ huynh cần theo dõi sức khỏe của trẻ ít nhất 24 giờ sau tiêm;

- Sau tiêm trẻ có thể quấy khóc nhiều hơn. Cha mẹ cần chú ý quan tâm hơn tới trẻ

- Sau tiêm bé có thể gặp phải các phản ứng thông thường như sốt, đau hoặc sưng tấy tại chỗ tiêm, quấy khóc nhiều... Các bà mẹ nên cho trẻ bú nhiều hơn, cho trẻ bú khi trẻ thức và không nên nằm cho bé bú; cho bé uống nước, chườm mát và theo dõi sức khỏe của bé;

- Đưa bé tới cơ sở y tế nếu các phản ứng kéo dài trên 1 ngày hoặc phản ứng sau tiêm trở nên nặng như: Bé sốt cao, quấy khóc kéo dài, khó thở, tím tái, bú ít, bỏ bú...

Nguồn: VinMec