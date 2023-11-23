Một ngày sau khi tiêm vắc xin viêm gan B và bại liệt, bé trai 2 tháng tuổi đột nhiên khóc lóc, la hét dữ dội, tử vong bất thường

Tin y tế 23/11/2023 13:26

Nguyên nhân cái chết của bé có liên quan đến phản ứng phụ do tiêm chủng hay không vẫn đang được các đơn vị liên quan điều tra.

Theo Tri thức và Cuộc sống dẫn nguồn từ CT, một bé trai 2 tháng tuổi ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đột nhiên khóc lóc, la hét dữ dội sau khi tiêm hai liều vắc xin. Thấy con phản ứng bất thường, cha mẹ của bé vội vàng hỏi bác sĩ, thế nhưng chỉ nhận được câu trả lời đó là "phản ứng bình thường".

Một ngày sau khi tiêm vắc xin viêm gan B và bại liệt, bé trai 2 tháng tuổi đột nhiên khóc lóc, la hét dữ dội, tử vong bất thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ, chẳng bao lâu sau, bé trai qua đời một cách bí ẩn và đột ngột tại nhà, khiến gia đình vô cùng đau xót. Hiện, nguyên nhân cái chết của bé có liên quan đến phản ứng phụ do tiêm chủng hay không vẫn đang được các đơn vị liên quan điều tra.

Theo truyền thông địa phương, chiều ngày xảy ra sự việc, mẹ của bé trai đưa con đến bệnh viện để tiêm vắc xin viêm gan B và vắc xin bại liệt.

Một ngày sau khi tiêm vắc xin, bé trai đột nhiên khóc dữ dội, la hét liên tục và không ngủ được. Lo lắng, gia đình vội vàng đưa bé đến bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết: "Tình hình không đáng ngại, phản ứng của bé là phản ứng bình thường sau khi tiêm vắc xin". Không ngờ, chưa đầy hai ngày sau, bé trai đột ngột qua đời.

Cha của bé trai tiết lộ, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy con trai anh được phát hiện tử vong do suy hô hấp và viêm phổi kẽ sau khi tiêm vắc xin (viêm gan B và vắc xin bại liệt bất hoạt). Dù gia đình đã khiếu nại nhưng bệnh viện và sở y tế địa phương chưa bao giờ xử lý thỏa đáng. Không còn cách nào khác, gia đình quyết định dùng pháp luật, mong trả lại công bằng cho con trai nhỏ đã qua đời.

Một ngày sau khi tiêm vắc xin viêm gan B và bại liệt, bé trai 2 tháng tuổi đột nhiên khóc lóc, la hét dữ dội, tử vong bất thường - Ảnh 2
Một ngày sau khi tiêm vắc xin, bé trai đột nhiên khóc dữ dội, la hét liên tục và không ngủ được - Ảnh: CT

Biện pháp phát hiện sớm phản ứng sau tiêm viêm gan B

- Cha mẹ cần nắm được việc trẻ đã được tiêm vắc-xin viêm gan B;

- Sau tiêm, trẻ cần được theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng và phụ huynh cần theo dõi sức khỏe của trẻ ít nhất 24 giờ sau tiêm;

- Sau tiêm trẻ có thể quấy khóc nhiều hơn. Cha mẹ cần chú ý quan tâm hơn tới trẻ

- Sau tiêm bé có thể gặp phải các phản ứng thông thường như sốt, đau hoặc sưng tấy tại chỗ tiêm, quấy khóc nhiều... Các bà mẹ nên cho trẻ bú nhiều hơn, cho trẻ bú khi trẻ thức và không nên nằm cho bé bú; cho bé uống nước, chườm mát và theo dõi sức khỏe của bé;

- Đưa bé tới cơ sở y tế nếu các phản ứng kéo dài trên 1 ngày hoặc phản ứng sau tiêm trở nên nặng như: Bé sốt cao, quấy khóc kéo dài, khó thở, tím tái, bú ít, bỏ bú...

Nguồn: VinMec

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Từ khóa:   vắc xin viêm gan B vắc xin bại liệt tin y tế

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