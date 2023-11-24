Trước đó, ngày 23/11, báo chí đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về sự gia tăng các bệnh đường hô hấp và các cụm bệnh viêm phổi ở trẻ em tại nước này.

Theo thông tin từ Dân Trí, Cục Y tế Dự phòng đã gửi thư điện tử đại diện WHO và Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam để có thêm thông tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh hô hấp tại Trung Quốc.

Ngày 23/11, Cục cũng đã có thư gửi đại điện WHO và Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ tại Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin chính thức liên quan đến việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc.

Về vấn đề này, Cục Y tế dự phòng, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR), cho biết đã liên hệ, trao đổi trực tiếp với đại diện WHO tại Việt Nam và Cơ quan Đầu mối thực hiện IHR Trung Quốc đề nghị phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan.

Cục Y tế dự phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, CDC Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Người dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, các khuyến cáo phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Theo dõi thông tin về đợt bùng phát bệnh hô hấp tại Trung Quốc - Ảnh: AFP

Dẫn tin từ TTXVN, đầu tuần này, cộng đồng y tế trực tuyến ProMED đã đặt ra nghi vấn về việc ngày càng nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các ca bị bệnh viêm phổi không xác định ở trẻ em tại miền Bắc Trung Quốc.

Kênh FTV News ở Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin các bệnh viện nhi ở Bắc Kinh, Liêu Ninh và nhiều nơi khác đang quá tải bệnh nhân. WHO cũng kêu gọi người dân ở Trung Quốc thực hiện các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp bao gồm tiêm chủng, tránh tiếp xúc gần, đeo khẩu trang khi cần thiết và ở nhà khi bị bệnh.

Người dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, các khuyến cáo phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp - Ảnh: TTXVN

Các trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 từng được báo cáo là bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân vào cuối năm 2019. Những ca đầu tiên tử vong đầu tiên do căn bệnh này xảy ra vào tháng 1/2020.

Quan ngại sâu sắc trước sự lây lan nhanh chóng và mức độ nghiêm trọng của virus SARS-CoV-2, WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào tháng 3/2020.

Một nhóm chuyên gia của WHO đã đến Vũ Hán để điều tra về dịch bệnh vào đầu năm 2021, nhưng nguồn gốc của virus này vẫn chưa thể xác định rõ.