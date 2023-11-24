Loài nấm này thường gặp ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam và đã gây ra nhiều vụ ngộ độc tại các tỉnh Bắc Kạn, Sơn La…

Theo thông tin từ VTV, 7 người trú tại thôn San II, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, Lào Cai lên nương thảo quả hái nấm rừng ăn bữa tối. Sau khi ăn khoảng 30 phút đã xảy ra ngộ độc, 7 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu, không có trường hợp tử vong.

Sau khi mang mẫu nấm còn lại gửi kiểm nghiệm cho thấy, loại nấm nhóm người nói trên đã ăn có tên gọi Omphalotusnidiformis(nấm ma hay nấm độc ma) với độc chất là Illudin S. Loài nấm này thường gặp ở các tỉnh miền Bắc và đã gây ra nhiều vụ ngộ độc tại các tỉnh Bắc Kạn, Sơn La….

Hình ảnh cây nấm gây ngộ độc - Ảnh: VTV

Dẫn tin từ Dân Trí, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, mẫu nấm mà nhóm người này ăn được gửi đi kiểm nghiệm, cho thấy đây là loại nấm có tên khoa học là Omphalotusnidiformis, còn gọi là nấm ma hay nấm độc ma, có chứa độc chất Illudin S.

Loài nấm này thường gặp ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam và đã gây ra nhiều vụ ngộ độc tại các tỉnh Bắc Kạn, Sơn La…

Nấm ma thường mọc trên cây gỗ mục trong rừng thành từng đám lớn, dạng thể quả; mũ nấm hình quạt hoặc hình phễu, màu trắng, màu kem, xám hoặc hơi vàng (phụ thuộc vào nấm mọc trên loài cây gỗ mục nào).

Giữa mũ nấm thường có màu sậm hơn, khi già mép mũ nấm thường cuốn xuống. Đường kính mũ 2-10cm. Loài nấm này phát sáng trong đêm khi trời ẩm, sau cơn mưa, do chất phát quang Illudin S trong nấm.

Khi ăn phải nấm này, người ăn có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo, khi người dân ăn nhầm loại nấm trên cần cố nôn ngay thức ăn ra ngoài và đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu.

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân không nên tìm hái, ăn nấm lạ trong rừng.

Sau bữa ăn trưa tại trường, gần 60 học sinh nhập viện nghi ngộ độc, nhiều em gặp tình trạng tụt huyết áp Trong bữa cơm trưa ở trường, các em được ăn cơm với canh thịt, mì thịt bằm. Sau khi ăn xong, các em có biểu hiện nôn ói, đi ngoài nhiều nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-nam-ma-hai-tren-rung-7-nguoi-ngo-oc-phai-nhap-vien-cap-cuu-632901.html