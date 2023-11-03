Một số em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu sau bữa ăn ở trường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/11, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Đắk Nông cho biết đơn vị vừa có báo cáo xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm khiến 59 học sinh phải nhập viện cấp cứu ở địa bàn huyện Đắk Mil.

Cụ thể, lúc 17 giờ 15 phút ngày 31/10, có 225 em học sinh ăn tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Đắk Mil. Đến khoảng 17h 55 phút cùng ngày, một số em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu.

Ngay lập tức 59 em đã được nhà trường đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil để cấp cứu.

Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ cở và Trung học phổ thông Đắk Mil. - Ảnh: Trẻ em Việt Nam

Dẫn tin từ tạp chí Trẻ em Việt Nam, đến 21h30 cùng ngày tình trạng sức khỏe các em học sinh ổn định. Hiện còn một số ít em có triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, mệt.

Tiến hành lấy 10 mẫu thức ăn lưu gồm (01 mẫu sáng: Xôi dăm bông; 4 mẫu Trưa: Cơm, chả cá, cải thảo xào, canh bí xanh thịt heo bằm; 4 mẫu chiều: Cơm, thịt heo kho trứng, rau muống xào, canh rau ngót thịt heo bằm; 01 mẫu nước uống).

Báo cáo cho thấy, mẫu bệnh phẩm không lấy được do các em nôn vào nhà vệ sinh, bãi cỏ lúc vào nhập viện chỉ còn nôn khan.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil tiến hành gửi mẫu thực phẩm để tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Ngộ độc rượu sau tiệc cưới làm 12 người tử vong và 4 người nguy kịch Tổng cộng có 18 nạn nhân ngộ độc rượu vào hôm 28/10, trong đó 11 người tử vong tại bệnh viện, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

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