Ngộ độc thuốc tê khá hiếm gặp, tuy nhiên rất dễ nhầm lẫn sang sốc phản vệ do thuốc tê, nếu xử trí không đúng bệnh sẽ làm bệnh nặng hơn.

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, vào 23 giờ ngày 28/10/2023, Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân D. (62 tuổi, trú tại Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trong tình trạng tê bì tay chân, tức ngực, khó thở.

Trước đó khoảng 2 giờ, bệnh nhân D có đau răng và đến khám tại Phòng khám Răng Hàm Mặt tư nhân ở Cửa Ông. Tại đây bệnh nhân D được tiêm thuốc tê để chữa răng. Sau khi tiêm, bệnh nhân D xuất hiện tình trạng tê bì tay chân, khó thở, tức ngực... và được bác sĩ của Phòng khám Răng Hàm Mặt cấp cứu. Tiếp đến, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tiếp nhận ca bệnh, kíp y bác sĩ trực của bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả kiểm tra và xác định đây là ca ngộ độc thuốc tê toàn thân và tiến hành cấp cứu theo phác đồ xử trí ngộ độc thuốc tê.

Sau khoảng 3 giờ cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định, chuyển khoa Hồi sức tích cực chống độc tiếp tục điều trị. Ngày 30/10/2023, bệnh nhân đã khỏi và được ra viện.

Dẫn tin từ VTV, theo các bác sĩ, ngộ độc thuốc tê khá hiếm gặp, tuy nhiên rất dễ nhầm lẫn sang sốc phản vệ do thuốc tê, nếu xử trí không đúng bệnh sẽ làm bệnh nặng hơn. Đối với người bệnh khi đến khám, nếu có chỉ định thực hiện thủ thuật gây tê, gây mê nên thông báo với bác sĩ về tiền sử bệnh và những dị ứng với các trường hợp sử dụng thuốc để có hướng điều trị phù hợp.

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