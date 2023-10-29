Mạnh tay chi 20 triệu chữa sẹo, người phụ nữ gánh tật vì "cú lừa" của spa: Sẹo không mờ mà nổi lên như "đỉa trâu"

Chị V. cho biết, trong độ tuổi dậy thì, chị có rất nhiều mụn bọc vùng ngực và lưng, do chăm sóc điều trị không đúng, sẹo lồi hình thành sau thời gian xuất hiện mụn bọc. Theo thời gian, sẹo lồi ngày càng phát triển.

Theo thông tin từ Dân Trí, chị P.T.V., 30 tuổi, sống tại Bắc Ninh bị sẹo lồi lưng, ngực từ 17 năm nay. Có rất nhiều vết sẹo to liên kết với nhau có kích thước 1x3 cm, cảm giác ngứa, nhức, khó chịu, khiến chị V. rất mất tự tin.

Cách đây không lâu, chị V. tìm đến cơ sở spa có làm dịch vụ điều trị sẹo lồi ở Bắc Ninh. Cơ sở này liên tục đưa ra lời quảng cáo có cánh đó là chỉ cần dùng laser đốt sẹo một lần để điều trị triệt để.

Sẹo lồi lớn làm chị tự ti, thậm chí, chị V. không dám mặc áo hở phần ngực cổ. Chị V. đã tự mua các thuốc bôi và nghe theo lời bạn bè khuyên đi phẫu thuật, với mong muốn sẹo "biến mất" hoàn toàn.

Chị V. đã quyết định chi gần 20 triệu đồng để sử dụng phương pháp điều trị này và mua một bộ sản phẩm trị giá 5 triệu đồng để bôi thoa.

Tuy nhiên, sau liệu trình, vết sẹo của chị không biến mất mà còn phát triển to hơn, thậm chí các sẹo còn liên kết lại với nhau thành một mảng lớn.

Sẹo lồi như 'đỉa trâu' trên cơ thể người phụ nữ - Ảnh: Dân Trí

Khi phản ánh với cơ sở spa, đơn vị này tìm đủ lý lẽ để chối trách nhiệm. Theo cơ sở này, chị V. không hết sẹo vì có cơ địa đặc biệt.

Dạo gần đây, vết sẹo của chị dường như phát triển hơn so với trước, khiến sự đau nhức và ngứa ngáy tăng lên nhiều lần.

Theo Người Đưa Tin, BS.Nguyễn Văn Hoàn - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết, nữ bệnh nhân đến khám trong tình trạng chán nản, cảm thấy rất tự ti vì vết sẹo vùng ngực. Trong quá trình khám bệnh, nghe bệnh nhân tâm sự, bác sĩ bày tỏ sự đáng tiếc. Nếu như bệnh nhân đến khám sớm hơn và điều trị đúng thì tổn thương sẹo đã không nặng nề như vậy.

Với trường hợp này, bác sĩ chỉ định điều trị đa trị liệu: tiêm nội tổn thương, kết hợp công nghệ laser màu để giảm quá trình tăng sinh, phát triển sẹo, giảm triệu chứng ngứa, đau và kích thước, độ cứng của sẹo.

Hiện tại, sau khoảng 3 - 4 buổi điều trị, chị V không còn thấy đau nhức, ngứa tại vết sẹo, sẹo cùng giảm kích thước trên 50%.

BS. Hoàn thông tin thêm, sẹo lồi và sẹo phì đại là kết quả của sự tăng sinh quá mức của mô đối với những tổn thương da, đặc trưng bởi sự tăng sinh nguyên bào sợi tại chỗ và sản xuất quá mức collagen.

Sẹo lồi là những khối u dạng sợi vượt ra ngoài vùng tổn thương ban đầu đến vùng da bình thường lân cận, sẹo không tự thoái triển và thường tái phát sau điều trị.

Sẹo phì đại có thể có biểu hiện lâm sàng tương tự, nhưng trái lại với sẹo lồi, vẫn giới hạn trong ranh giới của vết thương và có xu hướng tự thoái triển theo thời gian.

Sẹo lồi và sẹo phì đại lớn có thể gây ra triệu chứng ngứa và đau, ngứa, đồng thời gây ra suy giảm chức năng, thẩm mỹ. Việc điều trị sẹo giúp cải thiện triệu chứng, thẩm mỹ và nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân.

BS.Hoàn khuyến cáo người bệnh không nên điều trị tại các cơ sở không uy tín - Ảnh: Người Đưa Tin

Để phòng ngừa sẹo lồi hiệu quả, bác sĩ da liễu cho biết, nếu cơ thể dễ bị sẹo lồi hoặc có người thân trong gia đình đã bị sẹo lồi nên thận trọng trong việc thực hiện các việc sau để ngăn ngừa sự hình thành sẹo lồi.

Theo đó, không xỏ lỗ tai, xỏ khuyên trên cơ thể, không xăm mình, thủ thuật thẩm mỹ (nếu muốn phẫu thuật, cần liên hệ bác sĩ da liễu kiểm tra da trước khi phẫu thuật để tránh nguy cơ gây sẹo lồi).

Chăm sóc mọi vết thương ngay lập tức (dù vết thương nhỏ) để giúp da nhanh lành, giảm nguy cơ để lại sẹo (liên hệ bác sĩ da liễu để được hướng dẫn cụ thể về cách chăm sóc, băng bó vết thương đúng cách). Hạn chế cào gãi, ma sát vào tổn thương sẹo.

"Nếu có vết sẹo lồi hay sẹo xấu nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, không nên điều trị tại các cơ sở không uy tín tránh tiền mất tật mang", BS.Hoàn nhấn mạnh.