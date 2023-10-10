Tin quảng cáo điều trị sẹo rỗ 'siêu tốc', 'hiệu quả rõ rệt chỉ sau 60 phút', người đàn ông tiền mất tật mang, mặt như 'tổ ong'

Mới đây, anh K. tình cờ đọc được bài quảng cáo về liệu trình "trị sẹo siêu tốc mang lại hiệu quả bất ngờ" của một spa có địa chỉ tại Long Biên (Hà Nội) nên đã quyết định "chọn mặt gửi vàng" đi làm đẹp .

Theo thông tin từ Dân Trí, khuôn mặt chi chít sẹo rỗ vì điều trị mụn trứng cá tuổi dậy thì không đúng cách, anh P.H.K., 34 tuổi, sống tại Hà Nội vẫn luôn bị tự ti, ngại giao tiếp vì làn da của mình.

"Tại đây, tôi được một người mặc áo blouse xưng là bác sĩ da liễu tư vấn gói dịch vụ trị sẹo giá hơn 30 triệu đồng.

Anh K. cho biết, bản thân rất tin tưởng khi trong bài quảng cáo, cơ sở làm đẹp này khẳng định sẽ có văn bản pháp lý cam kết với khách hàng khi đăng ký trị sẹo, sẽ hoàn tiền nếu không đem lại hiệu quả.

Trong quá trình điều trị, tôi không rõ họ đã làm như thế nào. Sau khi xóa sẹo, mặt tôi bị đỏ ửng, cảm giác đau rát như vừa bị đốt", anh K. chia sẻ.

Da mặt anh bị nề đỏ và châm chích mỗi khi rửa mặt hay chăm sóc da bình thường, cảm giác rất khó chịu…- Ảnh: Dân Trí

Không giống như quảng cáo "có thể cải thiện hơn 90% sau buổi đầu tiên", theo anh K., tình trạng sẹo rỗ không có bất cứ thay đổi nào, thậm chí xuất hiện thêm vết sẹo mới.

Sau đó, da mặt anh bị nề đỏ và châm chích mỗi khi rửa mặt hay chăm sóc da bình thường, cảm giác rất khó chịu….

Khi thắc mắc với spa về kết quả điều trị, anh được nhân viên cho biết do cơ địa nên phải tiếp tục làm thêm thì mới có thay đổi tích cực.

Vì quá bức xúc, anh K. yêu cầu được hoàn tiền như cam kết thì cơ sở này từ chối bởi cho rằng, hiệu quả không đạt do chưa đi đủ liệu trình.

Theo Người Đưa Tin, Ths.BS. Nguyễn Văn Hoàn - Thành viên Hội da liễu Việt Nam cho biết, sẹo rỗ (sẹo lõm) có 3 kiểu hình thái chính: Đáy nhọn, đáy vuông, đáy tròn, có thể trên mặt có sẹo dính, sẹo co kéo, sẹo lồi….nên để phục hồi làn da có sẹo không thể dùng một phương pháp trị liệu.

Theo BS. Hoàn, sẹo rỗ là sẹo do sự mất tổ chức gây ra hiện tượng lõm trên bề mặt da. Nguyên nhân gây ra sẹo rỗ có thể do vết thương, nhọt, áp xe, thủy đậu, mụn trứng cá.

Những phương pháp điều trị sẹo hiệu quả cao có thể kể đến là laser CO2 fractional, laser Er:YAG, vi kim RF, TCA, cắt đáy sẹo, meso mesotherapy.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý lựa chọn các cơ sở y tế uy tín để điều trị, tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra - Ảnh: Người Đưa Tin

Nguyên lý của các phương pháp này là tạo ra các vi tổn thương mới giúp cho da tăng sinh collagen, từ đó làm đầy sẹo. Các phương pháp trên có thể làm riêng biệt nhưng thường được phối hợp với nhau để tăng hiệu quả.

“Trên mạng xã hội gần đây có nhiều cơ sở quảng cáo trị được sẹo chỉ sau 1 lần. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi và nghiên cứu trên thế giới, tình trạng sẹo nói chung cũng như sẹo rỗ do mụn trứng cá nói riêng không thể hết sau 1 lần điều trị. Các phương pháp điều trị sẹo hiện tại nhằm mục đích cho da tăng sinh collagen và tổ chức làm đầy sẹo, quá trình này phải mất từ 3-6 tháng", BS.Hoàn nói.

BS.Hoàn cho biết thêm, trước đây đã tiếp nhận nhiều trường hợp điều trị sẹo bằng cách sử dụng các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có những trường hợp bị loét, nhiễm trùng, hoại tử tại vị trí sẹo.

Nhiều trường hợp sau khi điều trị hết loét, nhiễm trùng, vùng da của bệnh nhân để lại biến chứng: sẹo lồi, lõm, tăng giảm sắc tố lẫn lộn gây tổn thương không hồi phục..

Với thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, người dân nên tỉnh táo để lựa chọn cơ sở uy tín, tránh mất tiền mà không đem lại hiệu quả.

Biến chứng sau khi điều trị sẹo tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp không có chuyên môn y tế xảy ra ngày càng phổ biến.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn khuyến cáo, việc điều trị sẹo với những cơ sở spa có nhân viên không được đào tạo về y khoa và không biết gì về giải phẫu cơ thể sẽ đưa đến nhiều hậu quả khó lường trước. Do đó, người dân cần chú ý lựa chọn các cơ sở y tế uy tín để điều trị, tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra.