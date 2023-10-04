Y bác sĩ tích cực cấp cứu, truyền dịch, rửa dạ dày, đặt máy tạo nhịp..., nhưng tình trạng ngộ độc quá nặng, người bệnh tử vong trong đêm.

Theo thông tin từ VnExpress, hôm 2/10, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu ba Đồng Hới khi khó thở, mạch chậm, đau bụng. Y bác sĩ tích cực cấp cứu, truyền dịch, rửa dạ dày, đặt máy tạo nhịp..., nhưng tình trạng ngộ độc quá nặng, người bệnh tử vong trong đêm. Bác sĩ xác định nguyên nhân qua đời do ngộ độc thịt cóc.

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Dẫn tin từ báo Hà Nội Mới, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng, bên cạnh những lợi ích thì thịt cóc cũng có những nguy cơ rất lớn đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của con người. Một trong những nguy cơ ngộ độc là do ăn thịt cóc bị nhiễm độc tố từ nhựa cóc, gan, mật bị dập nát dính vào thịt hoặc có trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn gan, trứng cóc. Triệu chứng ngộ độc độc tố cóc biểu hiện cấp tính, xuất hiện 1-2 giờ sau khi ăn (có thể sớm hơn nếu uống rượu, bia) với các biểu hiện như: Chướng bụng, đau bụng trên rốn kèm theo nôn mửa, có thể bị tiêu chảy; hồi hộp, đánh trống ngực, tim đập nhanh… Sau đó là loạn nhịp tim, trụy tim mạch, huyết áp lúc đầu cao sau đó tụt; rối loạn cảm giác (đau như kim chích ở đầu ngón tay, chân, tê môi), chóng mặt, ảo giác, vã mồ hôi lạnh, tăng tiết nước bọt, có thể khó thở, ngừng thở, ngừng tim; bí đái, thiểu niệu, vô niệu và nặng hơn là dẫn đến suy thận cấp.

Để phòng tránh ngộ độc, các gia đình không nên ăn thịt cóc. Bởi vì nọc độc cóc có thể tiết qua hạch bạch huyết truyền đi khắp da, mủ, trứng và gan. Thêm vào đó, thịt, mỡ cóc dù không có độc tố nhưng trong quá trình chế biến không cẩn thận vẫn có thể nhiễm độc. Bên cạnh đó, cóc rất bẩn, có nhiều giun sán, ký sinh trùng nên tránh sử dụng các sản phẩm chế biến sẵn như ruốc cóc, thịt cóc, do không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tuyệt đối không ăn nội tạng, trứng cóc. Khi gặp người bị ngộ độc thịt cóc, cần nhanh chóng gây nôn để loại bỏ tối đa độc tố trong cơ thể và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

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