Điều 'kỳ diệu' của thiên chức 'làm mẹ': Thai phụ sinh 6 con trong 10 phút, là trường hợp cực hiếm với tỷ lệ một trên 4,7 tỷ ca sinh nở

Tin y tế 04/10/2023 15:41

Chỉ 10 phút sau, 6 trẻ chào đời khỏe mạnh, ở tuần thai 27. Một em nhỏ tới nỗi đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay của bác sĩ và bị khó thở.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Mirror, bà mẹ có tên Quezia Romualdo, sống tại Brazil, phát hiện mang thai 6 vào đầu tháng 4. Trước đó, cặp vợ chồng đã có một con gái 5 tuổi.

Khi biết tin, đôi vợ chồng quyết định cải tạo ngôi nhà ở Colatina để chào đón những đứa trẻ chào đời. Tuy nhiên, quá trình mang thai vất vả, Quezia được phẫu thuật khâu tử cung vào đầu tháng 9, giúp ngừa sinh non.

Điều 'kỳ diệu' của thiên chức 'làm mẹ': Thai phụ sinh 6 con trong 10 phút, là trường hợp cực hiếm với tỷ lệ một trên 4,7 tỷ ca sinh nở - Ảnh 1
Vợ chồng Quezia Romualdo và Magdiel Costa - Ảnh: Jam Press

Hôm 3/10, cô sinh mổ tại một bệnh viện ở Colatina. Kíp phẫu thuật gồm 32 chuyên gia y tế như bác sĩ, y tá, chuyên viên vật lý trị liệu, điều dưỡng, bác sĩ gây mê và bác sĩ nhi khoa.

Chỉ 10 phút sau, 6 trẻ chào đời khỏe mạnh, ở tuần thai 27. Một em nhỏ tới nỗi đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay của bác sĩ và bị khó thở.

Kíp mổ cũng cho biết 5 em đều còn lại thở chậm, song ổn định nhanh chóng vì được đặt nội khí quản. Gia đình quyết định đặt tên cho 6 bé là Theo, Matteu, Lucca, Henry, Eloa và Mayte.

Sinh 6 vô cùng hiếm gặp trên thế giới với tỷ lệ một trên 4,7 tỷ ca sinh nở. 

Điều 'kỳ diệu' của thiên chức 'làm mẹ': Thai phụ sinh 6 con trong 10 phút, là trường hợp cực hiếm với tỷ lệ một trên 4,7 tỷ ca sinh nở - Ảnh 2
Sinh 6 vô cùng hiếm gặp trên thế giới với tỷ lệ một trên 4,7 tỷ ca sinh nở. - Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ

Theo VTC News dẫn từ nguồn tin trên, từng có ca sinh 6 bé gái ở Liverpool (Anh) vào năm 1983 được cho là ca sinh 6 con gái duy nhất trên thế giới. Những ca mang đa thai như Quezia cho thấy điều kỳ diệu của phụ nữ - những người mang trong mình thiên chức làm mẹ. 

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Nhập viện vì đau bụng, người phụ nữ không ngờ mắc bệnh hiếm, thế giới chỉ có 6 ca

Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, bà H. mắc loại bệnh Việt Nam chưa từng có báo cáo, thế giới mới chỉ phát hiện 6 ca.

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