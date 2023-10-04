NÓNG: TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm ca đậu mùa khỉ thứ 5, khẩn trương điều tra dịch tễ

Trước đó, chiều 2/10, nam bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, TP.HCM với các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút đậu mùa khỉ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, Trung tâm Y tế quận Tân Bình (TP.HCM) vừa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên là nam 22 tuổi, tạm trú tại phường 2, quận Tân Bình. Đơn vị đã báo cáo ca bệnh này đến Sở Y tế TP.HCM.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sau khi nhận được thông tin ca bệnh, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 21 ngày trước khi khởi bệnh.

Hiện, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân đã được hướng dẫn chủ động thông báo cho những người đã tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày, cảnh báo khi có triệu chứng nghi ngờ báo ngay cho trạm y tế phường tại nơi cư trú và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn.

Bên cạnh đó, người ở chung với bệnh nhân đã được hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ căn nhà, phòng và các vật dụng cá nhân của bệnh nhân.

Những người tiếp xúc với bệnh nhân cũng có sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu mắc bệnh. Trung tâm Y tế quận Tân Bình sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh của bệnh nhân và những người tiếp xúc.

Như vậy, tính đến nay TP.HCM đã ghi nhận 5 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 6 trường hợp của cả nước (riêng hai trường hợp trước đây có nguồn gốc nhiễm bệnh từ nước ngoài về).

Theo bác sĩ Lương Chấn Quang - phó trưởng khoa kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Viện Pasteur TP.HCM, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giao thương du lịch dễ dàng giữa các quốc gia thì nguy cơ bệnh xâm nhập vào mỗi quốc gia là hoàn toàn có thể.

Do đó để phòng tránh dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ các hướng dẫn của ngành y tế không chỉ với riêng bệnh đậu mùa khỉ mà còn với các bệnh truyền nhiễm khác.

Ngành y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng.

Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng, tử vong cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm, phối hợp tuyên truyền cho những người đã tiếp xúc gần với mình để phát hiện sớm triệu chứng bệnh và ngăn chặn sự lây lan.