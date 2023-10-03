Đây là kết quả giải mã gene từ Đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi của Bệnh nhiệt đới & Đơn vị nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford đối với bệnh nhân nam (25 tuổi, Đồng Nai), mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vào ngày 22/9/2023. Bệnh phẩm là phết bóng nước được lấy mẫu vào ngày 28/9/2023.

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, ngày 3/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị này nhận được kết quả giải mã gene của trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) nội địa đầu tiên được phát hiện tại TPHCM.

Như vậy, kiểu gen này giống với các chủng virus monkeypox mới được phát hiện gần đây tại các quốc gia như Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã giãi mã bộ gene bằng quy trình metagenomics (lĩnh vực nghiên cứu vi sinh vật trong môi trường sống tự nhiên của chúng, tập trung vào bộ gen của vi sinh vật - PV). Kết quả cho thấy tác nhân gây bệnh là virus monkeypox thuộc kiểu gene C1 của Clade IIb.

Theo Sở Y tế TPHCM, với kết quả giải mã gene này có thể kết luận chủng virus monkeypox khác với chủng virus với kiểu gene A.2.1 được phát hiện ở 2 ca nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 10/2022 từ Dubai trước đây.

"Kết quả giải mã gene cho thấy sự đa dạng về di truyền của virus monkeypox. Việc tiến hành phân tích thêm bộ gene các ca bệnh mới sẽ giúp tìm hiểu về nguồn gốc, sự lưu hành của virus gây bệnh, giúp cung cấp những thông tin bổ ích và kịp thời cho chương trình phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho hay.

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Trước đó, dẫn tin từ báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/9/2023, Sở Y tế TPHCM cho biết, bệnh nhân nam (25 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox). Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Đây là ca mắc đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên được phát hiện tại TPHCM.

Ngày 22/09, bệnh nhân trên đến khám tại Bệnh viện Da liễu TPHCM với các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TPHCM.

Ngày 23/09/2023, kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur TPHCM cho thấy bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Điều tra dịch tễ lịch sử đi lại của bệnh nhân cho biết bệnh nhân có tạm trú tại TPHCM. Sau khi nhận thông tin trên, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã tiến hành điều tra dịch tễ, tiền sử đi lại, lập danh sách gồm 08 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (04 người tại TPHCM, 01 Bình Dương, 03 Đồng Nai).

Trong 08 người này có một người là bạn gái của bệnh nhân (22 tuổi, cư trú tại tỉnh Bình Dương), không đi nước ngoài, cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ (ngày 24/09/2023).

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước. Trong đó, 2 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập từ nước ngoài và 2 trường hợp trong nước.