Như vậy tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 1/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), HCDC đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), cư trú tại TP.HCM.

"Như vậy tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước", HCDC cho hay.

Thông tin ban đầu, ngày 28/9, một bệnh nhân nam, 34 tuổi đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM với các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ.

Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ. Hiện bệnh nhân đang cách ly điều trị.

Sau khi có kết quả, HCDC đã điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 21 ngày trước khi phát bệnh.

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Dẫn tin từ Người Lao Động, kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân thường trú tại huyện Bình Chánh, chưa ghi nhận yếu tố tiếp xúc người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần đây. ‎Sau khi được chẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ, người bệnh đã thông báo cho những người tiếp xúc gần. Các trường hợp này sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày. Nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh báo ngay cho trạm y tế.

Đồng thời, người ở chung với bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ căn nhà, phòng và các vật dụng cá nhân của bệnh nhân.

Theo Sở Y tế, hiện những người tiếp xúc sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu mắc bệnh. HCDC sẽ tiếp tục điều tra, theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và người tiếp xúc.

Ngành y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng.

Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm. Đồng thời, cần phối hợp truyền thông cho những người tiếp xúc gần với mình để phát hiện sớm triệu chứng bệnh và ngăn chặn sự lây lan.

Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc đậu mùa khỉ, WHO khuyến cáo đặc biệt về cách phòng ngừa bệnh lan truyền Tại Việt Nam, tính đến nay đã ghi nhận 4 ca bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 2 ca mới được phát hiện trong tháng 9/2023.

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