Nhập viện vì đau bụng, người phụ nữ không ngờ mắc bệnh hiếm, thế giới chỉ có 6 ca

Tin y tế 04/10/2023 15:22

Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, bà H. mắc loại bệnh Việt Nam chưa từng có báo cáo, thế giới mới chỉ phát hiện 6 ca.

Dẫn tin từ Dân Trí, Bệnh viện Việt Đức cho biết, nữ bệnh nhân đi khám tại 2 viện nhưng không phẫu thuật được vì căn bệnh hiếm chưa từng ghi nhận tại Việt Nam.

PGS.TS Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, nữ bệnh nhân H.T.H. (57 tuổi, Lạng Sơn) trước đó được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng thượng vị.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết có tiền sử khỏe mạnh, chưa từng phát hiện bệnh lý gì đặc biệt.

Tuy nhiên, trước thời điểm vào viện khoảng 1 tháng, bà H. đau bụng nhiều vùng trên rốn. Khi đi khám ở bệnh viện tỉnh, phát hiện có 1 khối u ở thận phải và 1 khối u ở tâm nhĩ phải.

Nhập viện vì đau bụng, người phụ nữ không ngờ mắc bệnh hiếm, thế giới chỉ có 6 ca - Ảnh 1
Bệnh viện Việt Đức cho biết, nữ bệnh nhân đi khám tại 2 viện nhưng không phẫu thuật được vì căn bệnh hiếm chưa từng ghi nhận tại Việt Nam - Ảnh: Dân Trí

Sau đó, bệnh nhân đã được chuyển đến 2 bệnh viện tuyến trung ương khác nhưng không mổ được, trong khi khối u tiếp tục gây nên những cơn đau vùng thượng vị khó chịu cho người bệnh. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

PGS Thành cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán xác định có u cơ mỡ mạch thận phải xâm lấn tĩnh mạch chủ lan lên nhĩ phải, buộc phải tiến hành phẫu thuật.

Liên quan đến ca bệnh nói trên, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, PGS.TS Đỗ Trường Thành cho biết ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ liên tục. Đây là 1 trong những phẫu thuật khó, nhiều thách thức nhất trong chuyên ngành Tiết niệu. Ca bệnh có sự phối hợp nhịp nhàng của các phẫu thuật viên tiết niệu và tim mạch, có chạy tim phổi máy hỗ trợ. Trong đó kíp tim mạch đã thực hiện phẫu thuật nội soi ít xâm lấn để bệnh nhân tránh phải mổ mở ngực giúp phục hồi nhanh hơn.  

Nhập viện vì đau bụng, người phụ nữ không ngờ mắc bệnh hiếm, thế giới chỉ có 6 ca - Ảnh 2
Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân H.T.H sau phẫu thuật - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Các bác sĩ cũng cho hay, đây là 1 ca bệnh hiếm gặp có nguy cơ tử vong cao do khối u đã chiếm gần hết nhĩ phải. Trên thế giới mới chỉ có 6 trường hợp khối u cơ mỡ mạch thận lan lên nhĩ phải. Ở Việt Nam chưa có báo cáo nào về trường hợp bệnh này.

Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định, rút dẫn lưu sau mổ 4 ngày, có thể tự vận động đi lại và dự kiến xuất viện sau 10 ngày phẫu thuật.

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Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm sụn vành tai 2 bên, áp xe sụn vành tai phải và sau đó tiến hành chích rạch dẫn lưu mủ, nạo sạch tổ chức viêm.

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