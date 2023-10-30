Phát hiện 2 con không cùng nhóm máu, người đàn ông cương quyết đi xét nghiệm ADN, bác sĩ lý giải nguyên nhân bất ngờ

Tin y tế 30/10/2023 10:53

Từ khi đi thử máu về, anh luôn đứng ngồi không yên, trong lòng đầy buồn bực và nghi kị. Anh không hiểu sao mình có nhóm máu B, mà cả 2 đứa con đều không cùng nhóm máu với anh, con trai là AB, con gái là O.

Theo thông tin từ Dân Trí, sau một lần đi xét nghiệm máu, người đàn ông 45 tuổi phát hiện nhóm máu của con trai là AB, con gái là O, trong khi anh nhóm máu B. Điều này làm dấy lên trong anh nghi ngờ có đứa không phải con mình.

Cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm, người đàn ông nghiên cứu rất lâu tờ kết quả và hỏi lại chuyên gia tư vấn trong sự nghi ngờ: "Thế cả 2 đứa đều là con tôi à? Chúng là con tôi tại sao chúng lại không cùng nhóm máu với tôi?".

Anh cho biết, từ khi đi thử máu về, anh luôn đứng ngồi không yên, trong lòng đầy buồn bực và nghi kị. Anh không hiểu sao mình có nhóm máu B, mà cả 2 đứa con đều không cùng nhóm máu với anh, con trai là AB, con gái là O.

Sau mấy tuần ở trong tâm trạng thấp thỏm đó, anh quyết định đi làm xét nghiệm ADN để kiểm tra huyết thống.

Anh nảy sinh ý định đi làm xét nghiệm ADN với các con chỉ vì thấy chúng không có cùng nhóm máu với mình chứ không vì lý do gì khác. Vợ anh cũng không có biểu hiện gì khiến anh phải nghi ngờ.

Phát hiện 2 con không cùng nhóm máu, người đàn ông cương quyết đi xét nghiệm ADN, bác sĩ lý giải nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VnExpress, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm xét nghiệm ADN và Công nghệ di truyền lý giải, không thể dựa vào nhóm máu A, B, O, AB để xác định chắc chắn hai người có cùng huyết thống hay không. Việc xác định xem hai người có cùng hay không cùng huyết thống chủ yếu dựa vào xét nghiệm ADN. Muốn thực hiện được xét nghiệm này thì phải lấy mẫu máu, tóc của những người cần làm xét nghiệm để xác định ADN.

Phát hiện 2 con không cùng nhóm máu, người đàn ông cương quyết đi xét nghiệm ADN, bác sĩ lý giải nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hệ thống nhóm máu A, B, O được di truyền theo quy luật Mendel, với 4 nhóm máu cơ bản là A, B, O và AB. Tham khảo bảng kết hợp nhóm máu của cha, mẹ và con như sau:

O x O = O

O x A = O, A

O x B = O, B

O x AB = A, B 

A x A = O,A

A x B = O, A, B, AB

A x AB = A, B, AB

B x B = O, B

B x AB = A, B, AB

AB x AB = A, B, AB

Hà Nội: Từ ngày đi họp lớp về, vợ thường xuyên nhắn tin với bạn trai cũ, chồng nghi ngờ đi xét nghiệm ADN thì phát hiện con trai không cùng huyết thống

Hà Nội: Từ ngày đi họp lớp về, vợ thường xuyên nhắn tin với bạn trai cũ, chồng nghi ngờ đi xét nghiệm ADN thì phát hiện con trai không cùng huyết thống

Nhìn đứa con càng lớn càng không giống mình, người đàn ông ở Hà Nội luôn nghi ngờ về huyết thống. Anh bí mật đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả, hai cha con không cùng dòng máu.

Xem thêm
Từ khóa:   ADN xét nghiệm ADN nhóm máu tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu