Từ khi đi thử máu về, anh luôn đứng ngồi không yên, trong lòng đầy buồn bực và nghi kị. Anh không hiểu sao mình có nhóm máu B, mà cả 2 đứa con đều không cùng nhóm máu với anh, con trai là AB, con gái là O.

Theo thông tin từ Dân Trí, sau một lần đi xét nghiệm máu, người đàn ông 45 tuổi phát hiện nhóm máu của con trai là AB, con gái là O, trong khi anh nhóm máu B. Điều này làm dấy lên trong anh nghi ngờ có đứa không phải con mình. Cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm, người đàn ông nghiên cứu rất lâu tờ kết quả và hỏi lại chuyên gia tư vấn trong sự nghi ngờ: "Thế cả 2 đứa đều là con tôi à? Chúng là con tôi tại sao chúng lại không cùng nhóm máu với tôi?".

Anh cho biết, từ khi đi thử máu về, anh luôn đứng ngồi không yên, trong lòng đầy buồn bực và nghi kị. Anh không hiểu sao mình có nhóm máu B, mà cả 2 đứa con đều không cùng nhóm máu với anh, con trai là AB, con gái là O. Sau mấy tuần ở trong tâm trạng thấp thỏm đó, anh quyết định đi làm xét nghiệm ADN để kiểm tra huyết thống.

Anh nảy sinh ý định đi làm xét nghiệm ADN với các con chỉ vì thấy chúng không có cùng nhóm máu với mình chứ không vì lý do gì khác. Vợ anh cũng không có biểu hiện gì khiến anh phải nghi ngờ. Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ VnExpress, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm xét nghiệm ADN và Công nghệ di truyền lý giải, không thể dựa vào nhóm máu A, B, O, AB để xác định chắc chắn hai người có cùng huyết thống hay không. Việc xác định xem hai người có cùng hay không cùng huyết thống chủ yếu dựa vào xét nghiệm ADN. Muốn thực hiện được xét nghiệm này thì phải lấy mẫu máu, tóc của những người cần làm xét nghiệm để xác định ADN. Ảnh minh họa: Internet Hệ thống nhóm máu A, B, O được di truyền theo quy luật Mendel, với 4 nhóm máu cơ bản là A, B, O và AB. Tham khảo bảng kết hợp nhóm máu của cha, mẹ và con như sau: O x O = O O x A = O, A O x B = O, B O x AB = A, B A x A = O,A A x B = O, A, B, AB A x AB = A, B, AB B x B = O, B B x AB = A, B, AB AB x AB = A, B, AB

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