Sinh con bằng IVF, ngày cả nhà xét nghiệm ADN, người cha bàng hoàng vì con út không cùng huyết thống

11 năm sau kể từ ngày đón con trai thứ 2 chào đời, gia đình Johnson phát hiện cậu bé không phải con của Vanner. Khi ấy, cả gia đình xét nghiệm ADN chỉ để kiểm tra bất thường về sức khỏe di truyền. Thế nhưng kết quả lại cho thấy Tim - cậu con trai thứ 2 trong gia đình Johnson - không có mối quan hệ cha con với cha của mình.

Theo VTC thông tin trên Insider, vợ chồng Donna và Vanner Johnson có 2 người con. Bé đầu tiên được thụ thai tự nhiên, bé thứ 2 thụ thai bằng ống nghiệm ( IVF ) do người chồng - Vanner Johnson - bị biến chứng tắc ống dẫn tinh sau phẫu thuật thoát vị.

Cũng theo Phụ nữ Mới dẫn tin từ Sohu, kết hôn 16 năm, người đàn ông sụp đổ khi biết 3 đứa con gái không phải của mình. Theo, một người đàn ông trung niên nhìn vào tờ kết quả trên tay, tức giận đến run rẩy. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cả hai cô con gái đều không có máu mủ với anh, trong khi trước đó một đứa con gái khác cũng được xác định không phải là con ruột.

Hóa ra Tim được thụ thai bằng tinh trùng của người đàn ông khác có tên là Devin McNeil. Xét nghiệm ADN sau đó cũng xác nhận Tim và Devin có mối quan hệ cha con. Cội nguồn của vấn đề là do trung tâm hỗ trợ sinh sản đã lấy tinh trùng của Devin để thụ thai cho cả vợ của Devin và Donna.

Trần cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt, đồng thời anh cũng hoài nghi hai đứa con còn lại. Đó cũng là lý do anh dẫn chúng đến bệnh viện làm xét nghiệm với mình lần nữa. Kết quả rõ ràng, ba đứa con đều không có chung dòng máu với Trần.

Thời điểm đó, con gái đầu đã 15 tuổi. Nói cách khác, chỉ một năm sau khi hai người kết hôn, Du đã chung chạ cùng người đàn ông khác.

Xét nghiệm ADN cho kết quả chính xác. Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống ngày càng phổ biến. Kết quả xét nghiệm ADN có thể giúp giải tỏa được những bức xúc trong lòng nhưng ngược lại nó cũng có thể mang đến sự tổn thương, rạn vỡ cho người trong cuộc. Công nghệ xét nghiệm ADN ra đời hơn 30 năm và đến nay nó đã trở thành phổ biến trên thế giới và ở Việt nam.

Theo Dân Trí, các khách hàng xét nghiệm ADN với nhiều mục đích khác nhau như làm hồ sơ đi nước ngoài, giải quyết thủ tục ly hôn, tìm người thân... Ngoài ra, trường hợp các gia đình hoặc cặp đôi đưa nhau đến trung tâm để giải mã sự nghi ngờ về chuyện tình cảm cũng không ít.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, nếu hai mẫu ADN của người con và cha nghi vấn không khớp với nhau từ hai gen trở lên thì khả năng người đàn ông này 100% không phải là cha ruột của đứa trẻ.

Chuyên gia cho biết, để xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa những người đàn ông trong một dòng họ thì sử dụng phương pháp phân tích dòng gen Y (nhiễm sắc thể giới tính nam). Tất cả đàn ông trong một dòng họ (nếu không có đột biến gen) sẽ có dòng Y giống nhau.

"Theo các chuyên gia, giám định ADN để xác định mối quan hệ huyết thống là phương pháp chính xác nhất hiện nay. Nếu hai mẫu ADN giữa con và bố (mẹ) nghi vấn trùng khớp với nhau hoàn toàn thì khả năng có cùng huyết thống bố (mẹ) ruột và con tỷ lệ từ 99,999% trở lên. Nếu hai mẫu giám định không trùng khớp từ 2 gen trở lên thì khả năng người bố (mẹ) nghi vấn 100% không phải bố (mẹ) ruột của con. Một đứa trẻ trùng gen với hai người đàn ông chỉ trong trường hợp hai người đó là cặp song sinh cùng trứng.

Xét nghiệm huyết thống có thể thực hiện ở bất kỳ độ tuổi nào vì hệ gene của con người được thiết lập từ thời điểm thụ thai và thường không thay đổi, thậm chí có thể lấy mẫu vật từ trẻ chưa sinh như nước ối có chứa các tế bào của thai nhi. Các mẫu máu, tế bào niêm mạc miệng, mẫu mô, móng tay, chân tóc, cuống rốn, xương, răng... đều có thể sử dụng để xét nghiệm ADN." - Thông tin đăng tải trên Báo Thời Đại Plus.