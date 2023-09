Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Lợi, cho biết trước thời điểm xảy ra sự việc, em H. hoàn toàn khỏe mạnh, đi học bình thường. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường được bác sĩ trao đổi em H. mắc bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.

Cũng theo Báo Lao Động, lãnh đạo trường THCS Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, sáng cùng ngày gia đình em Đ.V.G.H (không may tử vong trong giờ học thể dục - PV) đã đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong hành trình đưa thi thể em H đi an táng, nhà trường cũng đã có trao đổi với gia đình và thống nhất đoàn xe tang sẽ đi ngang qua trường tiểu học Tân Lợi để các thầy cô và nhất là các em học sinh lớp 9A2 có thể tạm biệt bạn lần cuối cùng.