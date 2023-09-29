Thanh Hóa: Sau những cơn đau lưng và đau chân dữ dội, người phụ nữ bất ngờ bị teo chân

Bệnh nhân là bà C.T.T.P, 54 tuổi, ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Gần đây, cơn đau xuất hiện nhiều hơn, dữ dội hơn ở vùng lưng khiến bệnh nhân không thể nằm, ngồi được, chỉ còn cách là đi lại cả ngày lẫn đêm thì mới đỡ đau, đi tiểu khó khăn nên bệnh nhân đã đến bệnh viện khám và nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mới phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u tủy sống kích thước lớn, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ liệt vận động.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công sau 6 giờ, các bác sĩ đã lấy toàn bộ khối u, bảo vệ an toàn cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh. Ngày thứ 5 sau mổ, hai chân người bệnh bớt tê bì, cơ lực cải thiện rõ rệt, đại tiểu tiện cũng thuận lợi hơn.

Tại đây, bệnh nhân được làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u tủy sống D12, L1 kích thước 0.8x2cm chèn ép lên ống tủy gây hẹp ống sống. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy khối u, giải phóng chèn ép lên ống tủy.

Bác sĩ Trần Kim Hà - Phó trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực của bệnh viện cho biết, do vùng cột sống có cấu trúc giải phẫu phức tạp, khối u chèn ép, dính vào các dây thần kinh nên quá trình phẫu thuật cần thật cẩn thận để bóc tách, bộc lộ khối u, hạn chế tổn thương tủy. Để bảo vệ an toàn cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh bệnh nhân đã được cố định cột sống bằng nẹp vít.

Cũng theo Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, u tủy sống là tình trạng có những khối u phát triển trong tủy sống hoặc ở màng cứng (lớp phủ bên ngoài tủy sống). Các khối u tủy sống có thể bao gồm:

Khối u nội tủy, xuất phát từ các tế bào nằm bên trong tủy sống. Ví dụ như u tế bào hình sao, u thần kinh đệm,…

Khối u ngoài tủy, ngoài màng cứng: thường gặp do u di căn, thứ phát.. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khối u ngoài tủy, dưới màng cứng phủ bên ngoài tủy hoặc nằm tại các rễ thần kinh vươn ra khỏi tủy sống. Các khối u này tuy nằm bên ngoài tủy nhưng vẫn có thể tạo áp lực chèn lên tủy và ảnh hưởng đến chức năng của tủy sống. Ví dụ như u vỏ bọc thần kinh, u sợi thần kinh, u màng não,…

Khối u ngoài tủy, ngoài màng cứng: thường gặp do u di căn, thứ phát..

Và cho dù khối u nằm bên trong tủy hay nằm ngoài tủy, khối u vừa mới phát triển hay khối u di căn từ các khối u khác thì cũng có thể dẫn đến các vấn đề về thần kinh, gây tàn tật vĩnh viễn hoặc thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị đầu tiên được cân nhắc cho hầu hết mọi người. Phẫu thuật có thể được sử dụng để:

- Lấy mẫu sinh thiết

- Loại bỏ khối u

- Giảm kích thước khối u để có thể điều trị tốt hơn bằng xạ trị hoặc hóa trị

- Giúp ngăn ngừa hoặc điều trị các biến chứng từ khối u tủy sống

Tùy theo vị trí của khối u và độ lớn của nó mà bác sĩ có thể lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật phù hợp nhất. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể tiến hành xạ trị trong cùng lúc phẫu thuật để tăng hiệu quả điều trị.

Bất kỳ loại phẫu thuật nào cũng có thể có rủi ro và tác dụng phụ, như chảy máu hoặc nhiễm trùng. Vì thế, người bệnh có thể trao đổi với bác sĩ cụ thể hơn về những rủi ro mà bạn có thể gặp phải trước khi tiến hành phẫu thuật.