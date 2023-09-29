Tiết học được thực hành ngay tại lớp học. Trong quá trình thực hành, các em học sinh không sử dụng bảo hộ lao động như găng tay, đội mũ...

Thông tin trên Báo Công lý và xã hội cho hay, trường THCS Pom Hán triển khai tiết học trải nghiệm môn Hóa học với nội dung cho học sinh tự làm trà sữa. Buổi trải nghiệm gồm cô giáo và 38 học sinh lớp 8A2.

Sau khi hoàn thành, cô giáo bộ môn nghiệm thu và cùng học sinh uống sản phẩm vừa làm ra. Nguyên liệu để làm trà sữa gồm hạt trân châu, lục trà đài, bột kem sữa B-One, trà đen, sữa Ông Thọ vỏ hộp màu trắng, đường trắng, nguồn nước chế biến thực phẩm nước R.O; dụng cụ chứa đựng thực phẩm là bình đựng nước và cốc giấy.

Các cơ quan liên ngành thành phố Lào Cai kiểm tra cơ sở bán nguyên liệu trà sữa. Ảnh: Báo Công lý và xã hội

Khoảng một giờ sau, các em xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn, đau đầu, đau bụng, đi ngoài phân lỏng nên được đưa xuống phòng y tế nhà trường và vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Y tế thành phố nhận định nghi ngờ đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Tại thời điểm đoàn kiểm tra làm việc với nhà trường không còn mẫu lưu và nguyên liệu dùng để pha trà sữa. Hiện chưa xác định rõ nguyên nhân.

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, về tiết học làm trà sữa, bà Hương cho hay đây là chương trình học được nhà trường thông qua, với mong muốn các em học sinh được trải nghiệm, đồng thời định hướng nghề nghiệp.

Trước khi tổ chức buổi học, cô giáo bộ môn hướng dẫn học sinh chuẩn bị nguyên liệu, thông tin cụ thể địa chỉ mua các nguyên liệu đảm bảo.

"Tuy nhiên ngày diễn ra tiết học, cửa hàng này đóng cửa nên các em đã mua nguyên liệu tại cửa hàng khác. Nhà trường sẽ tăng cường tuyên truyền, quản lý các tiết học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh", bà Hương nói.

Cơ sở kinh doanh cũng vi phạm một số quy định như không niêm yết giá và nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bà cũng thông tin sau khi vụ việc xảy ra, trường đã phối hợp Trung tâm Y tế thành phố để làm rõ nguyên nhân. Song do nhà trường không còn mẫu lưu và nguyên liệu dùng để pha trà sữa, nên hiện chưa xác định rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp kiểm tra và lấy 6 mẫu nguyên liệu thực phẩm mà hộ kinh doanh đã bán cho học sinh để gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia xét nghiệm, hiện đang đợi kết quả.

Cơ sở kinh doanh cũng vi phạm một số quy định như không niêm yết giá và nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm với hộ kinh doanh trên.