Hà Nội: Vòng tránh thai đi lạc khiến người phụ 69 tuổi thủng tử cung

Bác sĩ Triệu Văn Trường - trưởng tua trực cấp cứu, phó trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai - cho hay đây là ca bệnh khá hy hữu. Bệnh nhân vào viện vì đau bụng dưới rốn kèm ra dịch hồng ở âm đạo sau thủ thuật tháo dụng cụ tử cung.

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, ngày 28-9, Bệnh viện Bạch Mai thông tin vừa tiếp nhận điều trị cho nữ bệnh nhân 69 tuổi vào viện trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể, khí tự do ổ bụng, thủng ruột non và dụng cụ tránh thai nằm ngoài thành tử cung. Được biết bệnh nhân có tiền sử đặt vòng tránh thai 30 năm trước.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, qua siêu âm ổ bụng cho thấy có dịch ổ bụng. Chụp cắt lớp vi tính thấy dị vật xuyên thủng đáy tử cung.

"Bệnh nhân cho biết đã đặt dụng cụ tử cung cách đây 30 năm, gần đây thấy ra dịch nhầy hồng âm đạo và có đến bệnh viện tháo nhưng thất bại. Bốn ngày sau, bệnh nhân đau hạ vị liên tục kèm nôn, ra dịch máu âm đạo, không trung tiện được, không sốt.

Bác sĩ Triệu Văn Trường - trưởng tua trực cấp cứu, phó trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai - cho hay đây là ca bệnh khá hy hữu. Ảnh: Internet

Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu cắt bán phần, khâu lỗ thủng ruột non, rửa sạch ổ bụng. Hiện tình trạng người bệnh đã ổn định.

Tuy nhiên, sau mổ 6 ngày, bệnh nhân phải mổ lại lần thứ hai để đưa hai đầu ruột non ra ngoài tạm thời do bục lỗ khâu ruột non. Quá trình hậu phẫu ổn định, người bệnh vừa được xuất viện sau mổ lần thứ hai mười ngày, hẹn tái khám sau 3 tháng để đóng dẫn lưu hồi tràng.

Cũng theo Dân Trí thông tin từ bác sĩ, dụng cụ tử cung, hay vòng tránh thai là phương pháp tránh thai phổ biến nhất trên thế giới. Có đến 14,3% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hiện đang sử dụng dụng cụ tử cung.

Tuy nhiên, dụng cụ này khi được đặt vào buồng tử cung cũng có thể gây ra một số biến chứng như đau, chảy máu bất thường, dụng cụ lạc chỗ gây thủng ruột non, thủng đại tràng hoặc thủng bàng quang.

Ngoài ra, biến chứng liên quan đến thủ thuật tháo vòng hiếm gặp như thủng tử cung, nhiễm trùng với tỉ lệ khoảng 1/1000 nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Tai biến này có thể kèm theo thủng ruột và bàng quang.

BS Trường cho biết, thủng tử cung do vòng tránh thai là một biến chứng không phổ biến nên nhiều khi khó chẩn đoán, dấu hiệu thủng tử cung chỉ có thể được phát hiện khi theo dõi định kỳ hoặc mang thai ngoài ý muốn.

Các triệu chứng lâm sàng có thể gặp do thủng tử cung bao gồm chảy máu bất thường và đau bụng.

Vòng tránh thai có thể được nhìn thấy khi làm siêu âm đầu dò âm đạo, nhưng cũng có thể sử dụng chụp cắt lớp vi tính để xác định vị trí. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vòng tránh thai có thể được nhìn thấy khi làm siêu âm đầu dò âm đạo, nhưng cũng có thể sử dụng chụp cắt lớp vi tính để xác định vị trí.

Đa số vòng tránh thai sau khi thủng sẽ nằm ở khoang phúc mạc sau đó xâm lấn vào các cơ quan lân cận gây biến chứng thủng ruột. Do đặc điểm lỗ thủng ruột thường là nhỏ nên tình trạng viêm phúc mạc có thể ở mức độ nhẹ, khu trú, thậm chí không có triệu chứng.

Ngược lại nếu dịch tiêu hóa lan rộng gây viêm phúc mạc toàn thể với lâm sàng cấp tính, đau bụng, nhiễm trùng khiến bệnh nhân phải nhập viện.

BS Trường khuyến cáo, phụ nữ đã mãn kinh nên lấy dụng cụ tử cung ra khỏi cơ thể để phòng tránh các biến chứng.

"Chị em phụ nữ khi đặt vòng tránh thai cần tuân thủ khuyến cáo, sau 5 năm tháo ra một lần, hoặc tháo hoàn toàn khi hết tuổi sinh sản.