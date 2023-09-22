Thừa Thiên Huế: Mũi bị biến dạng sau phẫu thuật dù đã chi 110 triệu đồng, khách hàng 'tố' thẩm mỹ viện

Theo nội dung đơn thư, chị L.T.K.T. (SN 1987, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, chị bị tổn thương, biến dạng mũi nghiêm trọng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở thẩm mỹ viện Seoul Center (địa chỉ tại số 34 Nguyễn Huệ, TP Huế).

Theo thông tin từ Báo Giáo dục thời đại, sáng 22/9, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Sở đã nhận được đơn phản ánh của khách hàng sau khi thực hiện thẩm mỹ ở một cơ sở có địa chỉ tại TP Huế.

Chị T. đã đóng cho cơ sở thẩm mỹ viện Seoul Center 110 triệu đồng để thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp như: Phẫu thuật nâng mũi và thu hẹp cánh mũi, chăm sóc da , cấy colagen đa nguyên bào và mua sản phẩm làm đẹp .

Trước đó, ngày 11/3, chị T. đến cơ sở thẩm mỹ trên và được bác sĩ Nông Ngọc Mạnh (làm việc tại thẩm mỹ viện) tư vấn, báo giá các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, phần mũi nữ khách hàng bị tổn thương, biến dạng nghiêm trọng như lòi sụn và chảy máu, 1 trong 2 cánh mũi đang bị lồi sẹo.

Cũng theo Báo Công an nhân dân, chị T cũng cho biết, sau một thời gian chảy máu, hiện, chị đã được một cơ sở y tế khác tháo phần sụn nhằm nâng cao mũi ra ngoài và lấy các phần thịt xơ thừa từ trong mũi ra. Chị T cho rằng, sau khi bị các biến chứng do phẫu thuật mũi, chị tìm hiểu thì được biết cơ sở thẩm mỹ viện Seoul Center không được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ và ông Nông Ngọc Mạnh không có chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn thực hiện hoạt động này tại cơ sở.

Chị L.T.K.T. Ảnh: CAND

Bà Lê Thị Thuận, Phó Giám đốc phụ trách quản lý chi nhánh cho biết, thời điểm chị T đến đây phẫu thuật thẩm mỹ bà đang công tác tại chi nhánh ở tỉnh Quảng Trị. Theo bà Thuận, chi nhánh Seoul Center ở Huế là phòng khám da liễu, đã được cấp phép về chăm sóc da và phun xăm.

Về việc vì sao chỉ được cấp phép thực hiện các hoạt động chăm sóc da, phun xăm nhưng cơ sở lại thực hiện phẫu thuật nâng mũi cho chị T?, bà Thuận nói do vụ việc liên quan đến chị T xảy ra trước khi bà về tiếp nhận quản lý nên bà chưa nắm rõ.

Về trường hợp bác sĩ có tên Nông Ngọc Mạnh (chị T cho biết đây là người phẫu thuật nâng mũi cho chị - P.V), theo bà Thuận, hiện người này không còn làm việc tại cơ sở.

Bà Thuận cho biết sẽ xin ý kiến của “cấp trên” để cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của chị T về việc chi nhánh Seoul Center ở Huế; đồng thời hẹn thời gian cung cấp thông tin cụ thể nhưng rồi sau đó không thực hiện.

Sáng 21/9, qua trao đổi với PV Báo CAND, ông Trần Đình Oanh, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở đã nhận được đơn phản ánh của chị L.T.K.T. Hiện, Sở đang chờ cơ quan Công an để phối hợp kiểm tra làm rõ.

Theo Chánh Thanh tra Sở Y tế, thẩm mỹ viện Seoul Center có địa chỉ tại 34 Nguyễn Huệ, TP Huế được cấp giấy phép về hoạt động thẩm mỹ chuyên ngành da liễu.