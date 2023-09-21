Một cơ sở thẩm mỹ 'mạo danh', hoạt động 'mập mờ' ở TP.HCM dù bị đình chỉ hoạt động

Theo đó, mới đây, Sở Y tế TP HCM nhận được thông tin phản ánh của người dân bị biến chứng sau điều trị sẹo tại cơ sở làm đẹp trên. Đồng thời, cơ sở này còn sử dụng logo, "mạo danh" Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) quảng cáo trên mạng xã hội điều trị sẹo. Trong khi đó, Pfizer là tập đoàn dược phẩm đa quốc gia chuyên về dược phẩm và công nghệ sinh học.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 21-9, thông tin từ Sở Y tế TP HCM cho biết đơn vị này vừa chuyển hồ sơ vi phạm của cơ sở thẩm mỹ có tên "Pfizer" tại địa chỉ 2B-2C Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM đến cơ quan chức năng để xử lý theo quỵ định của pháp luật.

Người dân có thể tra cứu vào đường link: https://thongtin.medinet.org.vn/ để biết thông tin của các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Đồng thời, tra cứu thông tin về danh mục kỹ thuật (các dịch vụ mà bệnh viện, phòng khám được phép thực hiện).

Tuyệt đối không lựa chọn cơ sở làm đẹp chỉ dựa vào tên gọi trên bảng hiệu; khi tiếp cận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, không nên vội vàng tin ngay mà cần có sự kiểm chứng thông tin cẩn thận thông qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là Cổng tra cứu thông tin của Sở Y tế, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sở Y tế cho biết qua kiểm tra, được biết vào ngày 27-6, UBND quận 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với "Hộ kinh doanh Pfizer" vì có hành vi sử dụng các chất, thiết bị can thiệp, làm thay đổi màu sắc da trên bộ phận cơ thể người khi chưa được cấp phép. Do đó, cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 4,5 tháng.

Tuy nhiên, cơ sở này không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND quận 3 mà còn cố tình tái phạm khi tiếp tục quảng cáo điều trị sẹo, tiêm... Qua tổng hợp hồ sơ, Thanh tra Sở Y tế nhận thấy đây là trường hợp tái phạm nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền, tiến hành tố tụng hình sự theo quy định.

Viện Thẩm mỹ Quốc tế JONGJIN thuộc Công ty TNHH JONGJIN Việt Nam. Ảnh (Kinh tế đô thị)

Theo Báo Kinh tế đô thị, vào tháng 3/2023, Viện Thẩm mỹ Quốc tế JONGJIN thuộc Công ty TNHH JONGJIN Việt Nam (chăm sóc da), tại địa chỉ 122 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh bị Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt 160 triệu đồng do quảng cáo và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không có giấy phép hoạt động.

Thanh tra Sở ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng và buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Viện thẩm mỹ Quốc tế JONGJIN quảng cáo có trụ sở chính ở Hàn Quốc. Còn tại Việt Nam trụ sở chính ở toà Nhà 122 Bàn Cờ, phường 3, quận 3 cũng là nơi vừa bị Thanh tra Sở Y tế đình chỉ hoạt động 18 tháng. Trong khi đó, 2 chi nhánh còn lại ở Bình Phước và Bến Tre.

Theo Dân Trí, ngày 7/12, Sở Y tế TPHCM cho biết, vì chưa có quy định chi tiết về tên biển hiệu của các loại hình dịch vụ làm đẹp, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này thường chọn đặt tên là "Thẩm mỹ viện" hay "Viện thẩm mỹ". Đây là một trong những nguyên nhân làm người dân dễ bị nhầm lẫn, khó phân biệt được các loại hình làm đẹp theo quy định. Hầu hết các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở theo loại hình này đều có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý tất cả kỹ thuật can thiệp phải được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế thẩm định và phê duyệt.

Thống kê cho thấy, trên địa bàn TPHCM hiện có 20 bệnh viện thẩm mỹ, 28 bệnh viện có khoa hoặc đơn vị thẩm mỹ, 5 phòng khám đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ và 226 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ. Có 46 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun, thêu trên da và nhiều cơ sở làm đẹp thuộc nhóm 1. Sở Y tế TPHCM khuyến cáo người dân, khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp trái phép, hãy gọi ngay đường dây nóng chuyên tiếp nhận các phản ánh hành nghề trái phép, vẽ bệnh qua số 0989.401.155 hoặc vào ứng dụng "Y tế trực tuyến", để Thanh tra Sở Y tế kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.