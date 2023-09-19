Bệnh viện đã thực hiện các xét nghiệm, theo dõi tại phòng hồi sức của khoa Nội tổng hợp. Bệnh nhân C. có dấu hiệu hôn mê, nổi vân tím, huyết áp không đo được. Các bác sĩ hội chẩn tình trạng bệnh nhân, tiên lượng tử vong. Người nhà đã xin đưa bệnh nhân về để lo hậu sự.

Thông tin từ Báo PLO, theo báo cáo của Sở Y tế, trưa 15-9, một nhóm người ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận ra biển đánh bắt được một con cá nóc mú khoảng một kg cùng một số hải sản khác. Nhóm người trên mang cá đến rẫy nhà ông T. ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nấu canh chua ăn cơm trưa và uống rượu. Trong lúc ăn uống, ông HVC (34 tuổi) ăn thịt, gan cá nóc mú nhiều hơn những người còn lại.

Đến khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, ba người có triệu chứng ngộ độc như tê lưỡi, miệng, tay chân, nôn. Những người này được đưa đến trạm y tế xã Cà Ná để sơ cứu rồi được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam. 1 người tử vong sau khi ăn cá nóc mú. Ảnh: Internet Sau đó, các bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Bệnh viện đã thực hiện các xét nghiệm, theo dõi tại phòng hồi sức của khoa Nội tổng hợp.

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 16-9, bệnh nhân C. có dấu hiệu hôn mê, nổi vân tím, huyết áp không đo được. Các bác sĩ hội chẩn tình trạng bệnh nhân, tiên lượng tử vong. Người nhà đã xin đưa bệnh nhân về để lo hậu sự. Riêng hai bệnh nhân còn lại tương đối ổn định, tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm trên. Đồng thời, phối hợp với sở ngành, địa phương khẩn trương tham mưu văn bản tiếp tục chỉ đạo toàn diện, sâu sát, chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả về tăng cường công tác an toàn thực phẩm. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phải ra văn bản giao các sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Internet Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ ngộ độc cá nóc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phải ra văn bản giao các sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các giải pháp nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, lưu ý công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không ăn cá nóc. "Trước mắt, các đơn vị chức năng thuộc Sở Y tế điều tra làm rõ nguyên nhân gây vụ ngộ độc thực phẩm nêu trên (vụ ngộ độc cá nóc) và hướng dẫn địa phương xử lý theo quy trình, quy định. Bệnh viện tỉnh tăng cường theo dõi, điều trị các trường hợp bị ngộ độc cá nóc" - văn bản nhấn mạnh.

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini Các bệnh nhân đang được chăm sóc tại 7 đơn vị theo diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ninh-thuan-dung-ca-noc-mu-an-trua-mot-nguoi-tu-vong-618045.html