Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini

Tin y tế 16/09/2023 20:19

Các bệnh nhân đang được chăm sóc tại 7 đơn vị theo diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí.

Thông tin từ Báo VTC theo Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chia sẻ cho hay, các bệnh nhân đang được chăm sóc tại 7 đơn vị theo diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí.

“25 người tỉnh táo, có thể ra viện, nhưng họ vẫn cần được theo dõi ở viện để điều trị oxy cao áp, giải ngộ độc CO, tránh biến chứng thần kinh về sau. Ngộ độc CO có thể không biểu hiện rõ ngay hiện tại nhưng lâu dài ảnh hưởng tới sức khỏe”, PGS Cơ nói trên VTC News.

Về nữ bác sĩ V.T.N (39 tuổi) công tác tại khoa Giải phẫu tế bào học, Bệnh viện Bạch Mai - nữ bệnh nhân nặng nhất khi nhập viện - tiến triển tốt sau cấp cứu. Bệnh nhân tỉnh táo dần, đang thở oxy gọng.

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Các y bác sĩ cố gắng hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân vụ cháy chung cư mini. (Ảnh: VTC News)

Bệnh viện Bạch Mai còn một trường hợp nặng là Thiếu tá N.V.C., công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân tiên lượng rất nặng, các bác sĩ đang tích cực cứu chữa.

Phó giáo sư Cơ thông tin, bệnh nhân viêm phổi, tổn thương phổi, suy hô hấp… phải can thiệp nhiều kỹ thuật, rửa phổi hằng ngày làm sạch hết các khói bụi.

Cũng theo Báo VietNamNet, Liên quan vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đêm 12/9, Bệnh viện Bạch Mai có 8 trẻ em, bé nhất là 8 tháng tuổi. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bệnh nhân đã được chuyển về 7 đơn vị để điều trị theo diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí...

Đa số bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có dấu hiệu hồi phục. Trong đó, có 4 trường hợp rất nặng được điều trị bằng các phương pháp tối ưu nhất.

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Sáng 16/9, một nam bệnh nhân tình trạng ổn định đã xuất viện để chăm sóc vợ đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ chuyên khoa II Đào Thiện Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), cho biết, bệnh viện đang điều trị hai ca liên quan vụ cháy chung cư mini là hai bố con. Sức khỏe của cả hai đã ổn định, tuy nhiên tâm lý bệnh nhân còn bất ổn do vợ và con đầu đã tử vong.

Sau vụ hỏa hoạn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị cho 4 người. Sáng 16/9, một nam bệnh nhân tình trạng ổn định đã xuất viện để chăm sóc vợ đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Một nữ bệnh nhân có bệnh nền ghép thận được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục dùng thuốc chống thải ghép.

Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) điều trị cho 3 người, trong đó 2 ca đã ổn định, còn 1 bệnh nhân chấn thương đùi phải đang được điều trị hồi sức.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) hiện có 4 bệnh nhân, trong đó, 1 người bị chấn thương cột sống thắt lưng điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh. Ba trường hợp còn lại điều trị tại Khoa Bỏng, với chẩn đoán theo dõi ngạt khí CO.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị cho 1 bệnh nhân nữ nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà. Người này đã trải qua 2 lần phẫu thuật, qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang tiến triển khả quan.

 

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Cơ quan chức năng đã lấy các mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan gửi kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang, dự kiến từ 7-10 ngày sẽ có kết quả.

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