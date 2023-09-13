Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng: Đã có hơn 90 người, 3 người phải điều trị hồi sức

Tin y tế 13/09/2023 17:55

Tổng số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hiệu bánh mì Phượng (địa chỉ 02-Phan Chu Trinh, TP Hội An, Quảng Nam là 91 ca.

Chia sẻ trên Báo Công an Đà Nẵng, ông Mai Văn Mười-Giám sđốc sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết: Thống kê đến 16 giờ 30 ngày 13-9-2023, tổng số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hiệu bánh mì Phượng (địa chỉ 02-Phan Chu Trinh, TP Hội An, Quảng Nam là 91 ca.

Hiện tại, đã có 32 ca xuất viện, 1 chuyển Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng Tại BV Vĩnh Đức có 4 bệnh nhân người nước ngoài nằm Hồi sức ( không thở máy). Ghi nhận tại Bệnh viện Thái Bình Dương (TP Hội An) có 3 bệnh nhân nằm khoa Hồi sức do huyết áp tụt, bạch cầu tăng, rối loạn điện giải song không thở máy.

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng: Đã có hơn 90 người, 3 người phải điều trị hồi sức - Ảnh 1

Các kỹ thuật viên thực hiện việc lấy mẫu thực phẩm tại hiệu bánh mì Phượng. Ảnh: CADN

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm các mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc nói trên.

Cũng theo Báo VietNamNet, chiều 12/9, Trung tâm Y tế thành phố Hội An kiểm tra, yêu cầu tiệm bánh mì giữ mẫu thức ăn liên quan và niêm phong, bảo quản mẫu theo quy định để gửi Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, hiện chưa có kết quả.

Tính đến 18h ngày 12/9, đoàn ghi nhận có 31 người bị ngộ độc, trong đó 5 người điều trị ngoại trú, còn lại đang nằm điều trị tại các bệnh viện.

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng: Đã có hơn 90 người, 3 người phải điều trị hồi sức - Ảnh 2

Bánh mì Phượng Hội An đang tạm thời đóng cửa. Ảnh: VietNamNet

Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài. Những bệnh nhân đang nằm điều trị tại một số bệnh viện ở Quảng Nam và Đà Nẵng. TP Hội An cũng đã yêu cầu cơ sở này ngừng hoạt động trong ngày 13/9 để cơ quan chức năng đến kiểm tra.

Chiều 13/9, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa có báo cáo ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì Phượng ở Hội An. Theo đó, sau khi kiểm tra, vào ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ.

Kết quả ban đầu, khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong 1 ngày.

Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh (thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy). Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt).

Theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn nghi ngờ ngộ độc là bánh mì (patê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo).

Lý do được cơ quan chức năng đưa ra là theo khai báo của 46 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Hội An, Bệnh viện Thái Bình Dương, Phòng khám Khang Cường, Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức, đều ăn bánh mì (đã qua chế biến) mua tại quán này.

 

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