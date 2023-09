Chia sẻ trên Báo Công an Đà Nẵng, ông Mai Văn Mười-Giám sđốc sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết: Thống kê đến 16 giờ 30 ngày 13-9-2023, tổng số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hiệu bánh mì Phượng (địa chỉ 02-Phan Chu Trinh, TP Hội An, Quảng Nam là 91 ca.

Hiện tại, đã có 32 ca xuất viện, 1 chuyển Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng Tại BV Vĩnh Đức có 4 bệnh nhân người nước ngoài nằm Hồi sức ( không thở máy). Ghi nhận tại Bệnh viện Thái Bình Dương (TP Hội An) có 3 bệnh nhân nằm khoa Hồi sức do huyết áp tụt, bạch cầu tăng, rối loạn điện giải song không thở máy.