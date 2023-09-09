Điện Biên: Ăn một loại quả có vị ngọt bùi sau giờ học, 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu

Tin y tế 09/09/2023 17:44

Các em nhập viện với biểu hiện nôn, tiêu chảy, xét nghiệm có dấu hiệu ngộ độc.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho biết, ngày 9-9, ông Lương Hậu Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên lên tiếng về việc đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Mùn Chung. Các em nhập viện với biểu hiện nôn, tiêu chảy, xét nghiệm có dấu hiệu ngộ độc.

Theo các học sinh, chiều 8-9, sau giờ tan học, một số em hái một loại quả ăn có vị ngọt, bùi mang về khu bán trú cùng ăn với bạn bè. Sau đó, các em có triệu chứng buồn nôn. Nhà trường lập tức đưa các em đến bệnh viện cấp cứu.

Điện Biên: Ăn một loại quả có vị ngọt bùi sau giờ học, 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1

Trong quả cây vông có nhiều độc tố. Ảnh Người Lao Động

Tại Trung tâm y tế huyện, những học sinh trên được xác định ngộ độc do ăn quả vông. Đến sáng 9-9, cả 40 em đã ổn định, không còn nôn ói, tiêu chảy nên được ra viện.

Cũng theo thông tin từ Báo Công Luận, Quả vông là quả của một loại cây dại mọc nhiều ở vùng cao. Loại cây này được nhiều gia đình trồng làm hàng rào, không phải là cây lấy quả. Quả vông có vị ngọt, bùi nhưng ăn vào sẽ bị ngộ độc.

Điện Biên: Ăn một loại quả có vị ngọt bùi sau giờ học, 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Cẩn trọng với các loại quả dại. Ảnh: VTV

Các bác sĩ khuyến cáo, gia đình và thầy cô nên chú ý, tuyên truyền trẻ không được ăn quả lạ. Khi ăn các quả lạ và có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn của ngộ độc, cần nhanh chóng đưa trẻ tới các cơ sở y tế gần nhất để được xác định nguyên nhân kịp thời.

 

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Từ khóa:   ngộ độc Điện Biên quả vông

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