Đó là nam bệnh nhân (50 tuổi, ở quận Thanh Xuân) bị sốt 40 độ C, mệt mỏi, đau nhức cả hai khớp chân. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng bệnh nặng lên.

Theo Vietnamplus thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), Thành phố Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân tử vong do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn .

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong. Kết quả xét nghiệm cấy máu của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn (Streptococcus suis).

Sau đó, bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán, viêm phổi biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, toan chuyển hóa nặng.

2 bệnh nhân tử vong do nhiễm liên cầu lợn. Ảnh: Vietnamplus

Trước đó, một trường hợp nam bệnh nhân (48 tuổi, ở huyện Ba Vì) cũng tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn.

Theo CDC Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 15 ca mắc liên cầu lợn, trong đó có 2 ca tử vong. Trong khi cùng kỳ năm 2022, thành phố chỉ ghi nhận 1 ca bệnh. Hầu hết các ca bệnh đều có liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các đồ ăn từ thịt lợn chưa nấu chín...

Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp do tiếp xúc với lợn nhiễm bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi giết mổ, chế biến thực phẩm.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, bệnh liên cầu lợn là một bệnh do vi khuẩn liên cầu lợn (Streptococcus suis) gây ra. Có thể nhiễm liên cầu lợn nếu tiếp xúc với lợn bị bệnh mang vi khuẩn liên cầu lợn hoặc các sản phẩm từ lợn bệnh: máu, thịt, lòng… Năm 1960, người nhiễm và mắc bệnh liên cầu lợn đầu tiên được phát hiện. Đến nay, trên thế giới đã ghi nhận khoảng 490 trường hợp bệnh liên cầu lợn ở người, trong đó tỷ lệ tử vong là 17,5%.

Ở lợn, vi khuẩn liên cầu lợn thường cư trú ở đường hô hấp trên, đặc biệt là ở mũi, đường tiêu hóa và sinh dục của lợn. Ảnh: Internet

Nguồn truyền nhiễm là lợn nhà, có thể cả lợn rừng, ngựa, chó, mèo và chim, ngoài ra vật trung gian truyền bệnh có thể là ruồi, gián, chuột.

Nguy hiểm nhất là khi lợn bị bệnh liên cầu lợn thì vi khuẩn liên cầu lợn biến đổi và tăng độc tính mới lây nhiễm cho người. Tuy vậy, cho đến nay chưa thấy có sự lây truyền bệnh từ người sang người. Phương thức lây truyền của vi khuẩn liên cầu lợn có thể lây truyền qua người khi tiếp xúc với lợn bệnh hay lợn mang vi khuẩn qua các tổn thương nhỏ, trầy xước trên da của những người giết mổ, chế biến và ăn thịt lợn bệnh nhưng nấu không chín.

Hiện nay, chưa có bằng chứng bệnh liên cầu khuẩn lợn có thể lây trực tiếp từ người sang người. Bệnh liên cầu lợn có thể lây truyền qua đường hô hấp, các chất bài tiết, máu của lợn bệnh, lây lan thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc lây qua kim tiêm nhiễm khuẩn. Thời gian ủ bệnh ngắn, chỉ từ vài giờ đến 3 ngày, người bệnh thường có sốt cao, đau đầu, ù tai, xuất huyết dưới nhiều dạng khác nhau như xuất huyết dưới da từng mảng, đôi khi gây hoại tử, xuất huyết tiêu hóa.

- Khi nghi ngờ mắc bệnh liên cầu lợn cần nhanh chóng đến bệnh viện để được khám và chữa trị kịp thời vì bệnh dễ gây biến chứng nguy hiểm.

- Để phòng tránh bệnh liên cầu lợn ở người cần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thật tốt như:

- Không ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín như nem chua, nem chạo...

- Không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn ốm, chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh;

- Không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề;

- Cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khác khi tiếp xúc với lợn, người chế biến thịt lợn cần thường xuyên rửa tay với xà phòng;

- Nếu lợn bị bệnh thì không được giết mổ mà cần tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy trình đã quy định.