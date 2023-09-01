Thanh Hóa: Người đàn ông bị trâu húc vỡ tim trên đường về nhà

Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa bệnh nhân trong tình trạng ý thức lơ mơ, da niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, SpO2 chỉ còn 70%, đau ngực, khó thở nhiều.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết các y, bác sĩ Khoa Phẫu thuật - Thần kinh - Lồng ngực vừa thực hiện ca phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân bị trâu húc vỡ tim.

Trước đó, ông N.Đ.M. (SN 1960; ngụ xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, da niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, SpO2 chỉ còn 70%, đau ngực, khó thở nhiều. Theo người nhà, ông M. bị trâu húc vào vùng ngực khi đi làm về.

Ông N.Đ.M. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VietNamNet

Nhận định bệnh nhân có thể bị chấn thương vùng ngực kín do trâu húc, có dấu hiệu chèn ép tim cấp, nguy cơ tử vong cao. Ngay lập tức ê-kíp các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu đã tiến hành hội chẩn liên chuyên Khoa Phẫu thuật - Thần kinh - Lồng ngực và Gây mê hồi sức, rồi chuyển thẳng bệnh nhân tới mổ cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trong màng ngoài tim chứa máu tươi lẫn máu cục, vỡ tim, rách nhĩ phải, rách động mạch chủ trên, tràn máu, tràn khí màng phổi 2 bên và gãy nát vùng xương ức. Tuy nhiên, sau 2 giờ tập trung, ca phẫu thuật đã thành công.

Cứu sống người đàn ông thành công. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Bác sĩ Nguyễn Tô Hoàng, Phó khoa Phẫu thuật thần kinh - lồng ngực Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa chia sẻ trên Báo Thanh Niên, cho biết trường hợp bệnh nhân M. cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng khi bị chấn thương tim, ngực kín rất nặng, mất nhiều máu.

Trong khi đó, phẫu thuật cấp cứu chấn thương tim là cấp cứu tối khẩn cấp, độ khó cao, đòi hỏi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, xử trí nhanh, chính xác.

Ngoài ra, chấn thương tim thường đi kèm với các tổn thương khác của lồng ngực khiến tình trạng bệnh nhân trầm trọng hơn.

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