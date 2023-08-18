Kì tích: Thận lợn sống trong cơ thể người đàn ông hơn 1 tháng vẫn hoạt động tốt

“Dường như quả thận lợn còn hoạt động tốt hơn cả thận người”, Tiến sĩ Robert Montgomery, Giám đốc viện cấy ghép của NYU Langone, thông tin với AP trong lúc theo dõi bộ phận này bài tiết nước tiểu.

Chia sẻ trên Báo VietNamNet, ngày 16/8, NYU Langone Health (Mỹ) tuyên bố về thử nghiệm cấy ghép một quả thận từ lợn được chỉnh sửa gene vào cơ thể bệnh nhân chết não. Suốt một tháng qua, bộ phận này vẫn hoạt động tốt.

Ca mổ đưa thế giới tiến gần hơn đến việc cấy ghép giữa người và động vật. Ảnh: Tuổi Trẻ

Khả năng "một ngày nào đó thận lợn có thể giảm bớt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tạng cấy ghép" đã thuyết phục gia đình Maurice “Mo” Miller hiến tặng cơ thể của ông cho thí nghiệm. Nam bệnh nhân đột ngột qua đời ở tuổi 57 do ung thư não.

Cũng theo chia sẻ thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, em gái người đàn ông bày tỏ: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định để anh mình tham gia thử nghiệm. Tôi nghĩ đây cũng là điều anh trai tôi muốn. Anh ấy sẽ sống mãi cùng lịch sử y học".

“Hiện chúng tôi đã thu thập thêm bằng chứng cho thấy ở thận heo, chỉ cần loại bỏ gene kích hoạt thải ghép cấp tính, đồng thời sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch đã được phê duyệt, sẽ giúp việc cấy ghép vào người đạt hiệu suất lâu dài”, ông Montgomery nói.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đang cân nhắc xem có nên cho phép các nhà nghiên cứu chọn lọc cấy ghép tim và thận. Ảnh: VietNamNet

Ở Mỹ, hiện có hơn 103.000 người cần cấy ghép nội tạng, trong đó 88.000 người cần ghép thận. Trong khi chờ có thận để ghép, hàng ngàn người đã chết mỗi năm.

Các nhà khoa học hy vọng thử nghiệm này sẽ tiến đủ xa để có thể sử dụng nội tạng động vật cứu sống con người.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đang cân nhắc xem có nên cho phép các nhà nghiên cứu chọn lọc cấy ghép tim và thận heo cho các bệnh nhân tình nguyện hay không.

Được biết cùng thời gian này, Đại học Alabama tại Birmingham (Anh) cũng báo cáo một cặp thận heo đã hoạt động bình thường được 7 ngày trong một cơ thể người hiến tặng.