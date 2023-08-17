Tá hỏa vì 'cấy bi' do học viên thực hành trên cổ vịt, ngan, nam thanh niên nhập viện, nhiễm trùng nặng

Chia sẻ trên Báo Dân Trí, phái nữ ngày nay đã cởi mở hơn trong chuyện quan hệ tình dục. Họ mạnh dạn bày tỏ mong muốn của mình về đối phương để có được những cuộc yêu say đắm, ngọt ngào. Nhiều cô gái còn thận trọng "yêu thử" để đảm bảo tìm được người bạn tình ưng ý sau này. Khi ôm về nỗi thất vọng, họ thậm chí không ngại nói lời chia tay.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Liên gặp không ít trường hợp như người vợ trên. Họ sẵn sàng yêu cầu bạn trai hoặc chồng đến bệnh viện tân trang lại "súng ống". Nhiều bà vợ còn ra điều kiện nếu chồng không đi "sửa" sẽ chia tay, ai đi đường nấy.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho hay, cánh mày râu hay nữ giới tìm đến các bác sĩ nam khoa không chỉ về vấn đề kích thước. Nhiều trường hợp, họ đến khám do yếu tố thẩm mỹ của "cậu nhỏ".

Cảnh báo tình trạng đào tạo làm đẹp bằng cổ vịt, ngan

Chia sẻ trên Báo VietNamNet, bác sĩ Liên cho biết, gần đây khoa nam học tiếp nhận các trường hợp nam giới vào khám vì biến chứng sau khi làm đẹp “cậu nhỏ”.

Cụ thể, một tuần trước nam bệnh nhân tên K. (28 tuổi, trú tại Hà Nội) vào khám vì "cậu nhỏ" sưng tấy, đau, chảy dịch. Theo bệnh nhân, cách đây 2 tuần, anh tới một cơ sở salon cắt tóc và được mọi người gợi ý cấy bi vào "cậu nhỏ" để giúp bạn gái thăng hoa, tăng bản lĩnh phái mạnh.

Bệnh nhân này đã được đưa đến một spa để thực hiện thủ thuật. Nhân viên thực hiện cho biết "có kinh nghiệm cấy bi 10 năm và ai cũng tiếc vì không làm sớm hơn". Một tuần sau, dương vật của K. sưng tấy, chảy dịch, đau, chạm vào bi là thấy ê buốt.

Thăm khám cho bệnh nhân này, bác sĩ Liên nhận thấy toàn bộ “cậu nhỏ” của bệnh nhân được cấy 7 viên bi tròn bằng thủy tinh và bị nhiễm trùng nặng. Bác sĩ đã phải làm thủ thuật lấy bi, lọc rửa vùng nhiễm trùng. Trường hợp này nếu không đi khám sớm có thể dẫn tới hoại tử dương vật.

Biến chứng khôn lường khi làm đẹp. Ảnh: VietNamNet

Theo bác sĩ Liên cho hay "Tôi rất choáng khi bắt gặp quảng cáo lớp đào tạo nhân viên làm đẹp vùng kín cho nam giới bằng cổ vịt, cổ ngan. Cụ thể, những học viên này được đào tạo cấy bi bằng mẫu là cổ vịt, ngan rồi sau đó thực hành trên chính cậu nhỏ. Nhiều salon cắt tóc, gội đầu trở thành nơi thực hiện làm đẹp vùng kín. Với tiêu chí nhanh, rẻ và được người làm khoe sản phẩm nên nhiều nam giới nhắm mắt làm theo".

Những lưu ý

Theo Tiền Phong dẫn tin từ Daily mail, Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Anh cho hay, khoảng 45% nam giới ở Anh không hài lòng với kích thước dương vật của mình. Kích thước trung bình của dương vật trưởng thành là từ 7,6 - 10,16 cm khi mềm và từ 15,24 - 17,78 cm khi cương cứng.

NHS có hai loại quy trình làm to dương vật khác nhau, bao gồm kéo dài và mở rộng. Tuy nhiên, chỉ những người đàn ông có micropenis – cơ quan sinh dục nhỏ hơn một cơ quan nhỏ hơn 7,1 cm - mới đủ điều kiện thực hiện thủ thuật này. Micropenis thường phát triển trong bụng mẹ do tình trạng nội tiết tố hoặc di truyền và thường được chẩn đoán ngay sau khi sinh.

Bác sĩ Liên cũng cho hay trên Dân Trí, kích thước dương vật không quá quan trọng tới việc đạt cực khoái, các hành vi tình dục khi quan hệ mới đem lại khoái cảm. Cho nên khi đối diện với bạn tình không nên có những ánh mắt, cử chỉ, ngôn ngữ gây ra sự tự ái, tự ti cho đối phương. Những thắc mắc trong lòng nên giải tỏa bằng cách cùng nhau đi tới gặp các bác sĩ nam khoa, chuyên gia về tình dục khám, tư vấn là tốt nhất.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng cho rằng hiện nay, Bộ Y tế chưa cấp phép cho các dịch vụ thẩm mỹ nam khoa. Tuy nhiên, nhiều cơ sở vẫn thực hiện "chui" với chi phí đắt đỏ. Do đó, nếu được Bộ Y tế cấp phép, các bệnh viện công có thể thực hiện những thủ thuật này với chi phí rẻ hơn và đảm bảo an toàn cho người dân.

Bác sĩ Liên khuyến cáo người bệnh phải là những khách hàng thông minh, cần tìm tới đúng chuyên khoa và cơ sở y tế uy tín. "Không thể để sự thiếu hiểu biết, lo sợ, xấu hổ của mình trở thành món mồi béo bở để trục lợi", ông nói.