Vụ nhiều công nhân bị mắc bụi phổi, tử vong ở công ty bột đá Nghệ An: Địa phương chỉ đạo khẩn, điều tra sai phạm

Tin y tế 16/08/2023 14:51

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Theo thông tin chia sẻ trên Báo VietNamNet, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, vừa ký văn bản gửi các sở, ban ngành, địa phương liên quan về việc xử lý kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH Châu Tiến (gọi tắt Công ty Châu Tiến), nằm trong Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất với nội dung kiến nghị của đoàn kiểm tra và giao giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện. Cụ thể, Sở Y tế điều tra bệnh nghề nghiệp đối với 4 người lao động đã mất.

Sở Y tế sẽ xác định bệnh nghề nghiệp cho 5 người đang điều trị bệnh bụi phổi silic và 5 người có liên quan đến bệnh phổi. Tổ chức giám định mức suy giảm khả năng lao động sau khi có kết quả xác định bệnh nghề nghiệp cho 10 người này. Chỉ đạo Công ty Châu Tiến khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về bệnh nghề nghiệp, môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động. Đồng thời, hướng dẫn công ty chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ liên quan để khám xác định bệnh nghề nghiệp cho tất cả người lao động đã và đang làm việc tại công ty. Giám định mức suy giảm lao động cho người bị bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.

Vụ nhiều công nhân bị mắc bụi phổi, tử vong ở công ty bột đá Nghệ An: Địa phương chỉ đạo khẩn, điều tra sai phạm - Ảnh 1

Bui đá mù mịt trong khu vực sản xuất của Công ty Châu Tiến. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu Công ty Châu Tiến khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Công ty Châu Tiến khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Hướng dẫn công ty thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chỉ đạo Công ty Châu Tiến khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường; theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời các vấn đề về môi trường phát sinh...

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát công ty này thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, BHXH cho người lao động. Chỉ đạo Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, kết quả rà soát của Bảo hiểm xã hội Nghệ An, trong 4 lao động từng làm việc tại Công ty Châu Tiến đã mất, thân nhân 3 người đã nhận chế độ tử tuất một lần và mai táng phí, với số tiền hơn 117 triệu đồng.

Riêng ông T.T.T. (mất ngày 13-11-2022) do đã nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần nên thân nhân không được giải quyết chế độ tử tuất.

Vụ nhiều công nhân bị mắc bụi phổi, tử vong ở công ty bột đá Nghệ An: Địa phương chỉ đạo khẩn, điều tra sai phạm - Ảnh 2
Những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh nặng. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Nghệ An đã chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại về công tác bảo vệ môi trường, môi trường lao động phát sinh bụi, tiếng ồn, rung, hóa chất; người lao động có nguy cơ mắc bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp cũng như chế độ, quyền lợi của người lao động chưa đảm bảo…

Công ty Châu Tiến được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư vào năm 2005, đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, chuyên sản xuất bột đá vôi trắng siêu mịn CaCO3, chế biến bột đá thạch anh; trưng bày sản phẩm và cho thuê giao dịch thương mại, với vốn đầu tư 280 tỉ đồng.

Báo cáo từ UBND huyện Nghi Lộc cho thấy thời gian qua có 9 công nhân từng làm việc tại Công ty Châu Tiến đều bị bệnh phổi, trong đó có 4 người tử vong và 5 người đang điều trị tại các bệnh viện.

 

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