Báo cáo nêu gia đình có đặt vấn đề chuyển viện nhưng kíp trực không đồng ý và có giải thích với người nhà về tình trạng của bé.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, mới đây, bệnh viện ở Cà Mau đã lên tiếng trước thông tin báo chí phản ánh: “Ngày 5/8, người đàn ông được một bác sĩ thông bảo tình trạng xấu của con trai, khuyên gia đình nên đưa bé lên TP.HCM cấp cứu, điều trị mới có cơ hội sống. Theo đó, nghe anh G. nói không biết thuê xe cấp cứu thế nào, bác sĩ trên cho anh số điện thoại của một phụ nữ tên H. để trao đổi việc hợp đồng xe”, qua xác minh, Bệnh viên Sản nhi Cà Mau khẳng định tất cả nhân viên khoa Sơ sinh không tư vấn chuyển viện đồng thời không liên hệ hay cho số điện thoại của xe cấp cứu chuyển viện từ bên ngoài.

Qua sự việc trên, lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Cà Mau đã yêu cầu khoa Sơ sinh, các cá nhân liên quan làm tường trình vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Sau đó, bác sĩ trực có nhận được điện thoại từ một bác sĩ hiện không phải là nhân viên của bệnh viện nói đây là người nhà và đã tự liên hệ được với bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, đồng ý nhận điều trị cho bé. Bác sĩ này hướng dẫn gia đình người bệnh tự liên hệ dịch vụ xe chuyển viện 115 để chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Qua sự việc trên, lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Cà Mau đã yêu cầu khoa Sơ sinh, các cá nhân liên quan làm tường trình vụ việc.

Đồng thời, đề nghị rút kinh nghiệm tại khoa Sơ sinh và cho toàn bộ nhân viên y tế tại bệnh viện, khi có yêu cầu chuyển viện từ người nhà bệnh nhân, ca trực phải giải thích cho người nhà bệnh nhân đầy đủ, cặn kẽ, rõ ràng về tình trạng bệnh, các quy định của bệnh viện, chế độ theo quy định chuyển tuyến.

Bệnh viện cũng đã có quy định nghiêm cấm việc nhân viên liên hệ với dịch vụ xe cấp cứu từ bên ngoài để vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, nếu phát hiện nhân viên vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định.

Thông tin từ Báo Dân Việt trước đó, vợ anh T.M.G (36 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) sinh non khi thai mới 23 tuần tuổi tại một bệnh viện ở Cà Mau, bé rất yếu. Vì muốn đưa con lên cấp cứu tại TP.HCM, anh G đã được một bác sĩ tại Cà Mau cho số điện thoại liên hệ xe cấp cứu.

Hợp đồng thỏa thuận vận chuyển cấp cứu 16 triệu đồng từ Cà Mau đi TP.HCM. Ảnh: Dân Việt

Phía nhà xe báo giá 16 triệu đồng cho chuyến xe cấp cứu từ Cà Mau lên TP.HCM, anh G trả trước 50%, đến bệnh viện phải đưa nốt 50% còn lại.

Vì muốn cứu con, anh vay mượn khắp nơi để có đủ tiền xe. Tối 5/8, cha con anh G được xe cấp cứu chở đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Sau khi nhập khoa Cấp cứu, đến ngày 6/8 bé được chuyển sang khoa Hồi sức sơ sinh. Do tình trạng quá nặng, ngày 8/8, bé tử vong.

Sau khi trả các khoản viện phí, điều trị, anh G đã cạn kiệt tiền, quấn con trai trong tấm chăn, anh bế bé xuống nhà đại thể của Bệnh viện Nhi đồng 1 để làm thủ tục. Anh dự định cho con vào thùng xốp rồi ôm con lên xe khách để về Cà Mau.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ trên Báo Dân Việt cho biết, theo hợp đồng của nhà xe mà gia đình bệnh nhi cung cấp, hành trình thỏa thuận là từ Cà Mau lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) với giá 16 triệu đồng. Tuy nhiên, xe đưa cha con anh G đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10) nên đòi thêm người nhà 1 triệu đồng. Trong khi giá trung bình một chuyến xe cấp cứu từ các tỉnh lên TP.HCM chỉ trong khoảng 6-7 triệu đồng.

Sau khi nắm được thông tin, phòng Công tác xã hội đã liên hệ xe cấp cứu, mua quan tài và đưa cha con anh G về quê hoàn toàn miễn phí.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM khuyến cáo người dân, người bệnh nếu phải gọi xe đưa bệnh nhân đi cấp cứu cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ để không bị "chặt chém". Trường hợp có khó khăn, người nhà hoặc người bệnh có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để được hỗ trợ.