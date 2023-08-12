Mổ bắt bé gái nặng 5kg trong tình trạng mẹ tiền sản giật, nguy cơ vỡ tử cung

Tin y tế 12/08/2023 19:55

Bác sĩ phát hiện bụng người mẹ có vết sẹo mổ cũ. Siêu âm cho kết quả thai nhi nặng 5,1kg, ngôi ngược, đa ối.

Thông tin từ Báo VnExpress cho hay, ngày 12/8, bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Phó khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết mẹ mang thai lần hai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có vết mổ đẻ cũ, hai chân phù to, huyết áp cao. Bác sĩ hội chẩn, đánh giá tình trạng bệnh nhân nặng, nguy cơ vỡ tử cung, cần mổ cấp cứu để giữ tính mạng cho mẹ con.

Bé gái nặng 5 kg chào đời an toàn, do nặng cân nên nhu cầu năng lượng nhiều hơn, cần phải theo dõi sát. Sức khỏe mẹ ổn định.

Mổ bắt bé gái nặng 5kg trong tình trạng mẹ tiền sản giật, nguy cơ vỡ tử cung - Ảnh 1
Thông thường, cân nặng của trẻ sơ sinh trung bình khoảng 2,8-3,5 kg nếu sinh đủ tháng. Ảnh: VnExpress

Thông thường, cân nặng của trẻ sơ sinh trung bình khoảng 2,8-3,5 kg nếu sinh đủ tháng. Một thai nhi nặng hơn 4 kg được gọi là thai to. Cũng theo VietNamnNet, Trường hợp trẻ sơ sinh nặng nhất ở Việt Nam được ghi nhận là em bé ở Vĩnh Phúc, nặng 7,1kg chào đời năm 2017.

Trẻ sơ sinh nặng cân cần được theo dõi sát sao, nguy cơ cao hạ đường huyết vì nhu cầu năng lượng nhiều hơn. Bác sĩ khuyên các mẹ bầu cần thường xuyên khám thai định kỳ. Thai phụ mang bầu to cần có chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đường và tinh bột. Người mẹ cũng cần tầm soát tiểu đường thai kỳ, tránh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Mổ bắt bé gái nặng 5kg trong tình trạng mẹ tiền sản giật, nguy cơ vỡ tử cung - Ảnh 2
Bé gái chào đời khỏe mạnh. Ảnh: VietNamNet 

Nếu có dấu hiệu nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, tăng hơn 1kg/tuần, thai phụ cần tới viện ngay. Sau sinh từ 3 đến 6 tuần, mẹ cũng cần khám chuyên khoa tim mạch và nội tiết.

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe sản phụ

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