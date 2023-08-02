Uống thuốc tránh thai lâu ngày, người phụ nữ phải cấp cứu với huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới

Tin y tế 02/08/2023 11:55

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới liên quan đến thuốc tránh thai đường uống. Chị đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 2/8, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin, Khoa Cấp cứu, vừa tiếp nhận người bệnh N.T.T (35 tuổi, trú tại Phú Thọ) vào viện do đùi cẳng bàn chân trái bị sưng, phù, đau nhức.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân đã dùng thuốc tránh thai đường uống dạng viên trên 5 năm. Các bác sĩ chỉ định làm các cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm và chụp CT. Kết quả hình ảnh cho thấy bệnh nhân có rất nhiều huyết khối ở 2 chi dưới.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới liên quan đến thuốc tránh thai đường uống. 

Uống thuốc tránh thai lâu ngày, người phụ nữ phải cấp cứu với huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới - Ảnh 1

Hình ảnh chân bệnh nhân sưng, phù do biến chứng từ thuốc tránh thai đường uống. Ảnh: VietNamNet

Chị T. đã được chuyển tới chuyên khoa tim mạch điều trị và chuẩn bị được xuất viện.

Chia sẻ trên Báo Công luận, Thạc sĩ, bác sĩ Hà Thế Linh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết huyết khối tính mạch sâu chi dưới không được điều trị có thể dẫn tới nhiều biến chứng, trong đó, nguy hiểm nhất là thuyên tắc phổi.

Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị loét da vùng dưới vị trí tĩnh mạch bị huyết khối, đau chân, phù nề chân kéo dài… Thuốc tránh thai đường uống mang lại hiệu quả tránh thai cao, dễ sử dụng, tuy nhiên lại tiềm ẩn nhiều tác dụng không mong muốn, đặc biệt là nguy cơ gây huyết khối có thể nguy hiểm đến tính mạng người dùng.

Uống thuốc tránh thai lâu ngày, người phụ nữ phải cấp cứu với huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới - Ảnh 2
Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ không nên lạm dụng thuốc tránh thai. Ảnh: Internet

Từ trường hợp nêu trên, bác sĩ Linh khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ không nên lạm dụng thuốc tránh thai, đặc biệt là sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên. Khi phát hiện có những dấu hiệu phù chi, sưng nề, đau nhức, tím các chi, khó thở tức ngực… trong thời gian dùng thuốc tránh thai kéo dài, người bệnh nên sớm tới các cơ sở y tế để tìm ra phương án thăm khám, điều trị phù hợp.

 

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Bác sĩ nhận định chị N. bị đa u lành tính núm vú, cần phẫu thuật và làm giải phẫu bệnh để xác định kết quả chẩn đoán.

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Từ khóa:   thuốc tránh thai huyết khối tĩnh mạch biến chứng thuốc tránh thai

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