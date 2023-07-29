Phát hiện nhũ hoa sưng to và đau nhói, mẹ 2 con đi khám với hàng chục khối u được lấy ra

Thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, chị M.H.N. (45 tuổi, Phan Thiết) thấy đầu vú sưng, đau nhói khi đụng vào, suốt 3 tháng đầu vú chị N. sưng cỡ ngón chân cái và thường xuyên đau, chảy dịch trắng. Nhìn 2 con gái, nước mắt chị cứ lăn dài đến sáng. Chị quyết định bắt xe đò vào TPHCM cầu cứu bác sĩ.

Kết quả chụp nhũ ảnh ghi nhận hai vú không có dấu hiệu bất thường, nhưng qua siêu âm phát hiện ống tuyến vú giãn. Bên trong lòng ống có u và mạch máu nuôi u.

Kết hợp lâm sàng và hình ảnh, bác sĩ nhận định chị N. bị đa u lành tính núm vú, cần phẫu thuật và làm giải phẫu bệnh để xác định kết quả chẩn đoán.Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ lấy ra 20 u, với nhiều kích thước từ hạt ổi đến hạt đậu. Chị N. được xuất viện ngay sau 15 giờ từ lúc nhập viện phẫu thuật, với tình trạng khỏe, đau nhẹ vết mổ, không biến chứng.

Bệnh u xơ tuyến vú là gì?

Thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết thêm, Bệnh u xơ tuyến vú hay còn gọi là bướu sợi tuyến là một tình trạng tăng sinh lành tính không gây hại hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng này có thể gây khó chịu hoặc không thoải mái cho một số phụ nữ.

Một số nghiên cứu cho thấy, có khoảng 50% số phụ nữ có tình trạng u xơ tuyến vú trong suốt cuộc. Nhiều phụ nữ có tuyến vú bị xơ hóa nhưng sẽ không có bất kỳ triệu chứng liên quan nào.

Mặc dù không có hại nhưng tình trạng này có thể làm cho việc phát hiện ung thư vú trở nên khó khăn hơn. Bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể mắc bệnh u xơ vú, nhưng đa số thường xảy ra ở phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 50.

Chẩn đoán bệnh u xơ tuyến vú. Ảnh: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh xơ hóa tuyến vú không làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung, nhưng những thay đổi ở vú có thể khiến bác sĩ gặp khó khăn trong việc xác định khối u có khả năng gây ung thư khi khám vú và chụp quang tuyến vú.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi nên chụp quang tuyến vú 2 năm/lần.

Nếu gặp bất kỳ triệu chứng sau đây có thể là dấu hiệu của ung thư vú:

Khối u mới hoặc bất thường trong vú.

Xuất hiện chấm đỏ hoặc vết nhăn da trên ngực.

Dịch tiết ra từ núm vú, vú mẩn đỏ hoặc có máu

Vết lõm trên vú hoặc núm vú tụt vào trong.

6 cách phòng tránh ung thư vú từ các yếu tố rủi ro

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, một số yếu tố nguy cơ như tiền căn gia đình ung thư vú hay mang đột biến gen là không thể thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi lối sống để giảm nguy cơ mắc bệnh, bắt đầu bằng những thói quen lành mạnh và duy trì hoạt động thể chất để có thể phòng tránh ung thư vú sớm.

+ Duy trì cân nặng hợp lý

Duy trì cân nặng khỏe mạnh. Nếu cân nặng của bạn khỏe mạnh, hãy cố gắng duy trì cân nặng đó. Nếu bạn cần giảm cân, hãy hỏi bác sĩ về các chiến lược lành mạnh để thực hiện điều này. Giảm số lượng calo bạn ăn mỗi ngày và từ từ tăng cường độ tập thể dục.

+ Hoạt động thể chất

Hoạt động thể chất có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa ung thư vú. Hầu hết những người trưởng thành khỏe mạnh nên tập ít nhất 150 phút một tuần cho hoạt động aerobic vừa phải hoặc 75 phút cho hoạt động aerobic mạnh mẽ hàng tuần, cộng với rèn luyện sức mạnh ít nhất 2 lần một tuần.

+ Hạn chế đồ uống có cồn

Hạn chế rượu bia. Bạn càng uống nhiều rượu, nguy cơ phát triển ung thư vú càng cao. Khuyến nghị chung dựa trên nghiên cứu về tác động của rượu đối với nguy cơ ung thư vú là hạn chế uống quá một ly mỗi ngày, vì ngay cả một lượng nhỏ cũng làm tăng nguy cơ.

+ Chế độ ăn uống lành mạnh

Một chế độ ăn uống lành mạnh chủ yếu vào thực phẩm có nguồn gốc thực vật, như trái cây và rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và quả hạch, dầu ô liu nguyên chất và các loại hạt hỗn hợp, cá, thịt gia cầm không da, … có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, cũng như bệnh tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ.